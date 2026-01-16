Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска ЦБ к Euroclear

Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн руб. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Представители ЦБ ходатайствуют о закрытии процесса. «Банк России просит перейти к рассмотрению в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения закрытого доступа», — заявил представитель истца, сославшись на подобранную им судебную практикую.

Представитель Euroclear не стал возражать, однако подал встречное ходатайство о прекращении производства по делу без рассмотрения иска. При этом он настаивает на первоочередном рассмотрении своего заявления, ссылаясь на правило, согласно которому ходатайства, указывающие на препятствия для разбирательства, подлежат приоритетному изучению.

Позже суд удалился в совещательную комнату.

Банк России в декабре заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Согласно позиции Банка России, изложенной в исковом заявлении к Euroclear, заблокированные в депозитарии активы являются собственностью России. Как сообщали источники РБК, аргументация регулятора строится на том, что действия бельгийского депозитария по исполнению зарубежных санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. В результате этих действий, согласно иску, были причинены убытки на общую сумму €200,1 млрд, включая €18,64 млрд упущенной выгоды.