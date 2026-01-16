 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска ЦБ к Euroclear

Сюжет
Война санкций
Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press
Фото: Ansgar Haase / dpa / Global Look Press

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн руб. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

Представители ЦБ ходатайствуют о закрытии процесса. «Банк России просит перейти к рассмотрению в закрытом режиме, так как материалы содержат сведения закрытого доступа», — заявил представитель истца, сославшись на подобранную им судебную практикую.

Представитель Euroclear не стал возражать, однако подал встречное ходатайство о прекращении производства по делу без рассмотрения иска. При этом он настаивает на первоочередном рассмотрении своего заявления, ссылаясь на правило, согласно которому ходатайства, указывающие на препятствия для разбирательства, подлежат приоритетному изучению.

Позже суд удалился в совещательную комнату.

Euroclear: как работает депозитарий и чем ему грозит иск от ЦБ России
База знаний
Фото:Yves Herman / Reuters

Банк России в декабре заявил, что Euroclear совершает незаконные действия, которые причиняют убытки и лишают регулятор возможности распоряжаться активами и ценными бумагами.

Согласно позиции Банка России, изложенной в исковом заявлении к Euroclear, заблокированные в депозитарии активы являются собственностью России. Как сообщали источники РБК, аргументация регулятора строится на том, что действия бельгийского депозитария по исполнению зарубежных санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка. В результате этих действий, согласно иску, были причинены убытки на общую сумму €200,1 млрд, включая €18,64 млрд упущенной выгоды.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Георгий Недогибченко, Егор Алимов
ЦБ Euroclear Московский арбитражный суд иски
Материалы по теме
Euroclear: как работает депозитарий и чем ему грозит иск от ЦБ России
База знаний
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Политика
В Euroclear оценили отказ ЕС от конфискации российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
По полису ОМС стали бесплатно доступны 15 новых сложных операций Общество, 11:25
Иглесиас отверг обвинения в сексуальных домогательствах от сотрудниц Общество, 11:21
Россиянин первым среди новичков набрал 40 очков в сезоне НХЛ Спорт, 11:17
Полиция на Урале ликвидировала майнинг-фермы на 10 тыс. устройств Крипто, 11:15
В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности войск Политика, 11:10
Мигрантам предложили сократить срок прохождения медобследования Политика, 11:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Нефть упала сильнее всего за полгода после ослабления опасений по Ирану Инвестиции, 11:05
Российский вратарь стал одной из звезд дня в НХЛ, сыграв «на ноль» Спорт, 11:04
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:01
Суд закрыл процесс по иску ЦБ к Euroclear на более чем ₽18 трлн Политика, 11:00
Овечкин побил рекорд россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет Спорт, 10:48
Глава НХЛ выразил надежду, что Овечкин продолжит карьеру в лиге Спорт, 10:47
ФСБ и СК задержали четырех подростков по подозрению в теракте Общество, 10:44