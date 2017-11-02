Теракт по инструкции

Нападение в Нью-Йорке совершил эмигрант из Узбекистана

Теракт в Нью-Йорке совершил уроженец Узбекистана, выигравший американскую грин-карту в лотерею. Рост количества терактов с участием выходцев из СНГ объясняется персонализированным подходом ИГ к пропаганде, говорят эксперты

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Во вторник, 31 октября, в Нью-Йорке произошел теракт. Так мэр города Билл де Блазио квалифицировал действия 29-летнего уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова. Днем 31 октября Саипов на арендованном пикапе съехал с городской магистрали Вест-стрит на идущую параллельно велодорожку и начал сбивать велосипедистов и прохожих. Через несколько кварталов пикап врезался в школьный автобус, преградивший ему дорогу. В результате атаки погибли восемь человек, 12 получили ранения​. Атака стала самой смертоносной для Нью-Йорка с 11 сентября 2001 года, когда в башни Всемирного торгового центра врезались два самолета, в результате чего погибли более 2600 человек.

После столкновения с автобусом Саипов вышел из разбитого автомобиля и с криками «Аллах Акбар!» стал размахивать оружием. Как позднее сообщила полиция, у него в руках были пневматический пистолет и пейнтбольное ружье. Полицейские открыли по Саипову огонь и ранили в живот. После этого злоумышленник был доставлен в больницу. Утром 1 ноября он находился в сознании и его допрашивала полиция.

Победитель лотереи

Сайфулло Хабибулаевич Саипов переехал в США в 2010 году. Право на въезд он получил благодаря программе розыгрыша виз Diversity VISA Program. Президент США Дональд Трамп сразу обрушился в своем Twitter на лотерейную программу. «Мы активно выступаем за систему, разрешающую въезд по критериям достоинства, больше никаких лотерей от демократов. Нам нужно стать гораздо жестче (и умнее)», — написал он. Трамп и ранее выступал за отмену лотереи грин-карт. Позже Трамп написал, что приказал Министерству внутренней безопасности ужесточить программу по ограничению въезда в США. «Быть политически корректным здорово, но не такой ценой», — написал он в Twitter.

Сайфулло Саипов (Фото: Zuma / TASS)

Первые две недели после переезда из Ташкента Саипов жил в Огайо у друзей семьи, рассказала The Washington Post его знакомая Дилноза Абдусаматова. Примерно через год после переезда он женился; по неподтвержденной информации, у него есть два ребенка.

Последние полгода Саипов жил в Патерсоне, индустриальном районе Нью-Джерси, в котором обитает мусульманская община, насчитывающая несколько тысяч человек. Кроме того, полицейские при задержании обнаружили при нем документы с адресом проживания в Тампе, штат Флорида. Агентство Associated Press со ссылкой на источники в полиции сообщило, что какое-то время Саипов работал водителем грузовика, а последние полгода подрабатывал водителем в Uber.

В МИД Узбекистана уже заявили, что проверяют личность исполнителя теракта. Президент страны Шавкат Мирзиёев выразил готовность сотрудничать с Вашингтоном «для оказания содействия в расследовании данного террористического акта».

След ИГ

По данным нескольких американских изданий, в машине Саипова полиция нашла записку, из которой следовало, что он совершил атаку «во имя «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация). ИГ пока не сделала официальных заявлений по этому поводу.

По предварительной информации, Саипов планировал атаку несколько недель, заявил на пресс-конференции 1 ноября заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер. «Он сделал это во имя ИГ, и вместе с другими предметами на месте преступления мы наши записку, указывающую на это», — цитирует Миллера The New York Times. Имам мечети в Тампе, которую посещал Саипов, сказал газете на условиях анонимности, что отговаривал его идти по пути радикализации.

​​Пока нет подтверждения того, что Саипов был напрямую связан с эмиссарами ИГ, говорит директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC) Евгения Гвоздева. Однако она обращает внимание на то, что подозреваемый в точности повторял указания, распространяемые ИГ в интернете: «Если сравнивать вчерашний теракт со всеми терактами с использованием автомобилей за последние полгода, то он является самым точным с точки зрения исполнения руководств, распространяемых ИГ».

Осенью прошлого года главный пропагандистский журнал ИГ «Румия» (ранее именовался «Дабик», но название лишилось своей идеологической и символической нагрузки, после того как террористы были вытеснены из одноименного города в Сирии) в одной из рубрик опубликовал подробное руководство, как осуществлять теракт при помощи пикапа или грузовика. С тех пор в Европе теракты с использованием крупногабаритного транспорта произошли в Барселоне, Ницце, Стокгольме, Берлине.

«ИГ давала рекомендации по выбору грузовика и целей, а также предписывала исполнителю иметь при себе или в машине какой-либо документ, подтверждающий, что исполнитель теракта присягнул халифату», — говорит Гвоздева. По ее словам, оружие, которым размахивал Саипов, также часть разнарядки ИГ. Его наличие в руках, как правило, позволяет предполагать, что террорист будет убит на месте, таким образом он становится шахидом, что принципиально важно в идеологии ИГ, добавляет собеседник РБК.

​Опасные страны

Исполнителем теракта в Нью-Йорке, как и нескольких других в последние годы, оказался выходец из СНГ. 1 января этого года уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов устроил стрельбу в стамбульском клубе (погибли 39 человек). Он прибыл в Турцию нелегально, до этого проходил обучение в Афганистане. 7 апреля 2017 года также выходец из Узбекистана Рахмат Аликов въехал на грузовике в торговый центр в Стокгольме — погибли пять человек. Шведская газета Expressen сообщала, что он приехал в Швецию из Самарканда.

Летом 2016 года в стамбульском аэропорту им. Ататюрка произошли три взрыва. Погибли 36 человек, около 150 пострадали. По информации турецких властей, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди 30 задержанных по делу о теракте есть уроженцы Дагестана, Киргизии и Таджикистана. Турецкие СМИ сообщили, что в числе арестованных 11 граждан России.

В январе 2015 года в СМИ появилась информация, что на юге Франции задержаны пять граждан России из Чечни в возрасте от 24 до 37 лет. Все они подозревались в подготовке теракта. Четверо из них были задержаны в Сен-Жан-де-Веда, один — в Безье.

По мнению Евгении Гвоздевой, то, что все чаще теракты организуют выходцы из СНГ, подтверждается статистическими данными и объясняется особенностями мобилизационной тактики ИГ. «Последние 20 лет наблюдался большой отток радикальных исламистов из Средней Азии в Сирию и Ирак. С 1990-х годов существует «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в России и Узбекистане), которое практически не действует на территории Узбекистана, но процветает в Афганистане, Пакистане и Киргизии», — говорит эксперт. В 2015 году движение присягнуло ИГ. «Исламское государство» сделало ставку на то, чтобы привлечь к джихаду как можно больше людей, упростило процедуру джихада. Любой недовольный получил четкие и простые рекомендации, как объявить джихад современному обществу», — говорит Гвоздева.

На прошлой неделе американская консалтинговая компания Soufan Group совместно с международным экспертным сообществом The Global Strategy Network опубликовала доклад о количестве иностранных бойцов в рядах ИГ. Согласно докладу больше всего в ИГ выходцев из стран СНГ — почти 9 тыс. человек. Однако исследователи ссылаются на данные, полученные в разные годы.

Феномен террористов-одиночек связан не с их национальностью или страной происхождения, а с трансформацией самого международного терроризма, говорит руководитель научных исследований в институте «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Если раньше действовали в основном консолидированные группировки вроде «Аль-Каиды» (запрещена в России), то сейчас терроризм стал децентрализованным. Бороться с таким проявлением терроризма крайне сложно, говорит эксперт: ​«Если бы была какая-то сеть, ее можно было бы разрушить».