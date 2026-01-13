 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК в Кузбассе завел дело после смерти 9 младенцев

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Управление следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после сообщений о смерти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный СК.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109», — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание — лишение свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В роддоме умерли девять новорожденных. Изначально пресс-служба управления СК отчиталась о начале проверки по статье о халатности (ст. 293 Уголовного кодекса России).

Родильный дом № 1 в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Илья Сердюк сообщил, что профильные ведомства начали проверку в больнице, на время которой Сердюк решил отстранить от должности главного врача.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Новокузнецк Кузбасс младенцы роддом
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
«Совкомбанк» рассмотрит присоединение одного из старейших банков России Финансы, 11:10
Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев Общество, 11:10
По каким основаниям сделка с иностранцами будет оспорена прокуратуройПодписка на РБК, 11:01
После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбуждено второе дело Общество, 11:01
Российский новичок провел лучший матч в НХЛ, сделав три голевые передачи Спорт, 11:00
ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене Политика, 10:59
Губернатор Кузбасса отстранил главу роддома после гибели девяти младенцев Общество, 10:52
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме Общество, 10:50
Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова Спорт, 10:50
СК в Кузбассе завел дело после смерти 9 младенцев Общество, 10:47
Как инклюзия становится одной из стратегий найма Отрасли, 10:40
Как выглядит роддом в Новокузнецке, где погибли младенцы. Фото Общество, 10:31
Выходивший в финал Кубка Стэнли канадский тренер покинул клуб КХЛ Спорт, 10:29
Карседо объяснил, почему согласился возглавить «Спартак» Спорт, 10:25