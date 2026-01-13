СК в Кузбассе завел дело после смерти 9 младенцев
Управление следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после сообщений о смерти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональный СК.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109», — сообщили в ведомстве.
Максимальное наказание — лишение свободы на четыре года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В роддоме умерли девять новорожденных. Изначально пресс-служба управления СК отчиталась о начале проверки по статье о халатности (ст. 293 Уголовного кодекса России).
Губернатор Кемеровской области Илья Сердюк сообщил, что профильные ведомства начали проверку в больнице, на время которой Сердюк решил отстранить от должности главного врача.
