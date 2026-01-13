 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене

ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по делу о госизмене, его подозревают в сборе сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный 2008 года рождения, ему 17 или 18 лет. По информации спецслужбы, юноша через мессенджер установил контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и собирал сведения о воинских частях по их заданию.

Управление Следственного комитета по ДНР возбудило уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК). Эта статья грозит наказанием вплоть до пожизненного.

Материал дополняется

