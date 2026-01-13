ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по делу о госизмене, его подозревают в сборе сведений о местах расположения воинских частей Вооруженных сил России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанный 2008 года рождения, ему 17 или 18 лет. По информации спецслужбы, юноша через мессенджер установил контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и собирал сведения о воинских частях по их заданию.
Управление Следственного комитета по ДНР возбудило уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК). Эта статья грозит наказанием вплоть до пожизненного.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей
Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве
Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков