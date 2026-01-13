Российский новичок провел лучший матч в НХЛ, сделав три голевые передачи
«Монреаль Канадиенс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
20-летний российский форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился тремя голевыми передачами и был признан третьей звездой встречи. Для россиянина это был лучший в карьере матч в НХЛ, три очка в одной игре ранее он не набирал.
На счету Демидова 39 (10+29) очков в 46 матчах в нынешнем сезоне, он укрепился в лидерах списка лучших бомбардиров НХЛ среди новичков. Россиянин является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, который впервые провел полный сезон в НХЛ.
В прошлом сезоне Демидов играл в КХЛ, побил восьмилетний рекорд результативности для игроков до 20 лет, стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате и в плей-офф, а в апреле уехал в «Монреаль».
Демидов дебютировал в НХЛ в конце сезона 2024/25, однако все еще считается новичком, так как проводит в лиге первый полноценный сезон.
