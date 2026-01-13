Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова
В ночь на вторник клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» вывел из обращения номер 91 легенды российского хоккея Сергея Федорова.
Федоров стал третьим россиянином, чей номер был выведен в НХЛ. В 2013 году «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения номер нападающего Павла Буре, в 2022-м «Даллас Старз» — Сергея Зубова.
Федоров, включенный в Зал хоккейной славы в 2015 году, провел 13 из своих 18 сезонов в НХЛ в составе «Детройта». Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров франшизы за всю историю, забив 400 из 483 голов в форме «Ред Уингз».
Федоров стал частью легендарной «Русской пятерки», куда также входили Игорь Ларинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. Он помог «Детройту» в 1997 году выиграть долгожданный Кубок Стэнли, первый с 1955 года. После сделал это еще дважды — в 1998 и 2002 годах.
Федоров — единственный игрок «Детройта», кто выиграл приз лучшему игроку сезона «Харт Трофи» после Горди Хоу (последний раз завоевал в 1963 году). Он также первым среди европейцев получил «Харт Трофи». Все эти трофеи были выставлены на церемонии.
При этом Федоров оказался в «Детройте» в результате побега из СССР в стиле шпионских боевиков. Это произошло летом 1990-го на Играх доброй воли после матча с США в Портленде. А побег организовал миллиардер и владелец клуба НХЛ Майк Илич.
«Я помню все об этом дне, каждую минуту», — рассказал для съемок фильма «Русская пятерка» Федоров, который вместе с руководителями «Детройт Ред Уингз» Джимом Лайтсом и Ником Полано сел в ожидавший его лимузин и полетел в Детройт на частном самолете Майка Илича. — Я немного нервничал, но больше всего меня переполняло волнение. Как будто завтра не наступит, понимаете?»
Карьера Федорова была полна взлетов и падений. Однако все признают его уникальность. «Он был настолько хорош, что мы могли поставить его куда угодно, выставить против кого угодно», — сказал лучший тренер всех времен по версии многочисленных рейтингов Скотти Боуман, который однажды попросил Федорова сыграть в качестве защитника.
Легенда хоккея Бретт Халл не раз отмечал, что Федоров на непривычной для себя позиции был настолько хорош, что завоевал бы приз лучшему защитнику «Норрис Трофи», проведя больше игр.
В сезоне 1997/98 россиянин отказался от участия в первых 59 играх, требуя улучшение контракта. В результате «Детройт» выполнил требование. И российский нападающий за оставшиеся два месяца сезона получил рекордные $28 млн, включая бонусы. Федоров вошел в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории.
В 2004 году покинул команду, посчитав предложенный контракт недостаточным, но лучшего контракта в итоге ему никто не предложил. Даже после расставания владелец «Детройта» Майка Илич называл Федорова одним из самых любимых игроков и выразил надежду на возвращение. Но россиянин больше не вернулся в клуб. Позднее Федоров назвал уход из «Детройта» единственной ошибкой, о которой он сожалеет.
Церемония ввода номера Федорова из обращения прошла перед матчем с «Каролина Харрикейнз», одной из самых российских команд в НХЛ. При этом в некогда русском «Детройте» на данный момент не осталось россиян.
Примечательно, что в 1998 году именно «Каролина» попыталась перехватить Федорова у «Детройта». Это произошло из-за жесткой конкуренции владельцев «Каролины» и «Детройта». Бизнесмен Питер Карманос, как и Илич, из Детройта. Он имел множество активов в городе, включая спортивные команды. Чтобы не допустить ухода звезды НХЛ к конкуренту, Илич повторил предложение Карманоса, сделав Федорова самым высокооплачиваемым в истории хоккея.
Хоккеисты «Детройта» прибыли на арены в футболках в честь Федорова, а на лед вышли с номером 91 на спине, а также в стилизованных коньках под федоровские Graf. В коньках этой швейцарской фирмы он отыграл практически всю карьеру и даже отказался от Nike, с которым у него был контракт.
Стяг с 91-м номером также вывесили на арене клуба MLB (бейсбол) «Детройт Тайгерс».
Федоров считался одним из самых модных хоккеистов 1990-х. И на лед он выехал на бордовом кабриолете Chevrolet Corvette — первом личном автомобиле в США. Его ему подарил Илич сразу после подписания контракта.
«Герой дня Сергей Федоров прибыл на стиле!» — подписали видео с эффектным появлением россиянина на льду в соцсетях клуба.
Федоров прибыл в Детройт с супругой, дочерью и сыном. Церемонию посетили не только звезды хоккея, но и шоу-бизнеса. Среди них ударник Red Hot Chili Peppers Чэд Смит.
«Детройт» в итоге добился успеха в матче с «Каролиной» (4:3 — овертайм). Игроки команды посвятили победу Федорову.
