Спорт⁠,
0

Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова

Главные кадры с церемонии выведения номера легенды хоккея Федорова в НХЛ
Сергей Федоров третьим из россиян был удостоен вывода номера в клубе НХЛ. Церемония вышла эффектной, ее посетило множество звезд спорта, а также легенда рок-сцены — об этом в фотогалерее «РБК Спорт»

Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова
Video

В ночь на вторник клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» вывел из обращения номер 91 легенды российского хоккея Сергея Федорова.

Федоров стал третьим россиянином, чей номер был выведен в НХЛ. В 2013 году «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения номер нападающего Павла Буре, в 2022-м «Даллас Старз» — Сергея Зубова.

Фото: Detroit Red Wings
Фото: Detroit Red Wings

Федоров, включенный в Зал хоккейной славы в 2015 году, провел 13 из своих 18 сезонов в НХЛ в составе «Детройта». Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров франшизы за всю историю, забив 400 из 483 голов в форме «Ред Уингз».

Федоров стал частью легендарной «Русской пятерки», куда также входили Игорь Ларинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. Он помог «Детройту» в 1997 году выиграть долгожданный Кубок Стэнли, первый с 1955 года. После сделал это еще дважды — в 1998 и 2002 годах.

Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Федоров — единственный игрок «Детройта», кто выиграл приз лучшему игроку сезона «Харт Трофи» после Горди Хоу (последний раз завоевал в 1963 году). Он также первым среди европейцев получил «Харт Трофи». Все эти трофеи были выставлены на церемонии.

Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

При этом Федоров оказался в «Детройте» в результате побега из СССР в стиле шпионских боевиков. Это произошло летом 1990-го на Играх доброй воли после матча с США в Портленде. А побег организовал миллиардер и владелец клуба НХЛ Майк Илич.

«Я помню все об этом дне, каждую минуту», — рассказал для съемок фильма «Русская пятерка» Федоров, который вместе с руководителями «Детройт Ред Уингз» Джимом Лайтсом и Ником Полано сел в ожидавший его лимузин и полетел в Детройт на частном самолете Майка Илича. — Я немного нервничал, но больше всего меня переполняло волнение. Как будто завтра не наступит, понимаете?»

Как в НХЛ «на стиле» чествовали легенду российского хоккея Федорова

Карьера Федорова была полна взлетов и падений. Однако все признают его уникальность. «Он был настолько хорош, что мы могли поставить его куда угодно, выставить против кого угодно», — сказал лучший тренер всех времен по версии многочисленных рейтингов Скотти Боуман, который однажды попросил Федорова сыграть в качестве защитника.

Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Легенда хоккея Бретт Халл не раз отмечал, что Федоров на непривычной для себя позиции был настолько хорош, что завоевал бы приз лучшему защитнику «Норрис Трофи», проведя больше игр.

Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

В сезоне 1997/98 россиянин отказался от участия в первых 59 играх, требуя улучшение контракта. В результате «Детройт» выполнил требование. И российский нападающий за оставшиеся два месяца сезона получил рекордные $28 млн, включая бонусы. Федоров вошел в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории.

В 2004 году покинул команду, посчитав предложенный контракт недостаточным, но лучшего контракта в итоге ему никто не предложил. Даже после расставания владелец «Детройта» Майка Илич называл Федорова одним из самых любимых игроков и выразил надежду на возвращение. Но россиянин больше не вернулся в клуб. Позднее Федоров назвал уход из «Детройта» единственной ошибкой, о которой он сожалеет.

Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Церемония ввода номера Федорова из обращения прошла перед матчем с «Каролина Харрикейнз», одной из самых российских команд в НХЛ. При этом в некогда русском «Детройте» на данный момент не осталось россиян.

Примечательно, что в 1998 году именно «Каролина» попыталась перехватить Федорова у «Детройта». Это произошло из-за жесткой конкуренции владельцев «Каролины» и «Детройта». Бизнесмен Питер Карманос, как и Илич, из Детройта. Он имел множество активов в городе, включая спортивные команды. Чтобы не допустить ухода звезды НХЛ к конкуренту, Илич повторил предложение Карманоса, сделав Федорова самым высокооплачиваемым в истории хоккея.

Фото: Detroit Red Wings
Фото: Detroit Red Wings

Хоккеисты «Детройта» прибыли на арены в футболках в честь Федорова, а на лед вышли с номером 91 на спине, а также в стилизованных коньках под федоровские Graf. В коньках этой швейцарской фирмы он отыграл практически всю карьеру и даже отказался от Nike, с которым у него был контракт.

Фото: Detroit Red Wings
Фото: Detroit Red Wings

Стяг с 91-м номером также вывесили на арене клуба MLB (бейсбол) «Детройт Тайгерс».

Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Федоров считался одним из самых модных хоккеистов 1990-х. И на лед он выехал на бордовом кабриолете Chevrolet Corvette — первом личном автомобиле в США. Его ему подарил Илич сразу после подписания контракта.

«Герой дня Сергей Федоров прибыл на стиле!» — подписали видео с эффектным появлением россиянина на льду в соцсетях клуба.

Фото: Detroit Red Wings
Фото: Detroit Red Wings

Федоров прибыл в Детройт с супругой, дочерью и сыном. Церемонию посетили не только звезды хоккея, но и шоу-бизнеса. Среди них ударник Red Hot Chili Peppers Чэд Смит.

«Детройт» в итоге добился успеха в матче с «Каролиной» (4:3 — овертайм). Игроки команды посвятили победу Федорову.

