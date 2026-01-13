Совкомбанк рассмотрит присоединение одного из старейших банков России
Совкомбанк планирует присоединить Витабанк. Это следует из материалов собрания акционеров кредитной организации.
Этот вопрос акционеры Совкомбанка рассмотрят на внеочередном собрании 13 февраля 2026 года. Оно пройдет в заочном режиме. Исходя из опубликованного документа, Совкомбанк предлагается реорганизовать в форме присоединения к нему АО «Витабанк».
РБК направил запрос в Совкомбанк.
«Интерфакс» в феврале 2022 года писал, что Совкомбанк приобрел 31% акций Витабанка. Бывший зампред первой кредитной организации Кирилл Соколов получил 54%. Целью покупки было создание на лицензии Витабанка различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay, принадлежащей Совкомбанку, отмечало агентство.
Спустя два дня после объявления о новой структуре Совкомбанк вместе с дочерними компаниями попал под санкции США. После этого банк вышел из капитала Витабанка, а его пакет перешел Соколову. От него в марте 2022-го перешел бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.
Витабанк — коммерческий банк, один из старейших в России. Он основан еще в СССР в 1990 году ленинградскими органами власти и местными предприятиями пищепрома. В настоящее время основные направления работы — кредитование юридических и частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств во вклады и валютные операции. Головной офис находится в Подольске.
