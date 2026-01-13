 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Совкомбанк рассмотрит присоединение одного из старейших банков России

Акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о присоединении Витабанка — одного из старейших в России и основанного еще в СССР — на внеочередном собрании в феврале
Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости
Совкомбанк планирует присоединить Витабанк. Это следует из материалов собрания акционеров кредитной организации.

Этот вопрос акционеры Совкомбанка рассмотрят на внеочередном собрании 13 февраля 2026 года. Оно пройдет в заочном режиме. Исходя из опубликованного документа, Совкомбанк предлагается реорганизовать в форме присоединения к нему АО «Витабанк».

РБК направил запрос в Совкомбанк.

Набсовет «Сбера» согласовал ходатайство в ЦБ о заблокированных активах
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Интерфакс» в феврале 2022 года писал, что Совкомбанк приобрел 31% акций Витабанка. Бывший зампред первой кредитной организации Кирилл Соколов получил 54%. Целью покупки было создание на лицензии Витабанка различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay, принадлежащей Совкомбанку, отмечало агентство.

Спустя два дня после объявления о новой структуре Совкомбанк вместе с дочерними компаниями попал под санкции США. После этого банк вышел из капитала Витабанка, а его пакет перешел Соколову. От него в марте 2022-го перешел бывшему топ-менеджеру Совкомбанка Олегу Ярмушевичу.

Витабанк — коммерческий банк, один из старейших в России. Он основан еще в СССР в 1990 году ленинградскими органами власти и местными предприятиями пищепрома. В настоящее время основные направления работы — кредитование юридических и частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств во вклады и валютные операции. Головной офис находится в Подольске.

Романов Илья
Совкомбанк реорганизация присоединение
