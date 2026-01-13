 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбуждено второе дело

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбудили второе уголовное дело — о халатности.

Материал дополняется

