Общество⁠,
0

Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил гибель младенцев в новокузнецком роддоме. Трансляция выступления опубликована на официальной странице правительства Кузбасса в социальной сети «ВКонтакте».

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия минздрава, выезжали главные внештатные специалисты. <…> После того как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию», — заявил Тарасов во время прямого эфира.

Девять младенцев погибли в роддоме в Новокузнецке
Общество

В роддоме № 1 в Новокузнецке погибли 9 младенцев во время новогодних праздников, на сайте роддома говорится, что он закрыт на карантин в связи с респираторной инфекцией. По факту гибели детей Следственный комитет начал проверку.

Антонина Сергеева
роддом Новокузнецк младенцы Дети
