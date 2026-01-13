В минздраве рассказали о тяжелобольных младенцах в роддоме в Кузбассе

В декабре—январе в Новокузнецком роддоме родились 17 детей в крайне тяжелом состоянии, с внутриутробной инфекцией. 16 из них были недоношены, сообщили в минздраве региона. Девять детей не выжили, несмотря на усилия врачей

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Всего с 1 декабря 2025 по 11 января 2026 года в родильном доме № 1 города Новокузнецка было принято 234 родов, сообщили РБК в минздраве Кузбасса.

В отделение реанимации и интенсивной терапии за это время попали 32 ребенка, в том числе 17 в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.

«Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе один ребенок с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней», — говорится в сообщении.

«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии», — пояснили в минздраве региона.

В роддоме также подчеркнули, что прекратили прием пациенток, введя карантин в связи с респираторной инфекцией.

Управление Следственного комитета (СК) Кузбасса также сообщило о гибели девяти младенцев в роддоме и возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность) Уголовного кодекса России.

Кроме того, региональная прокуратура завела ранее проверку с привлечением Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Позже надзорное ведомство сообщило о постановке на контроль результатов расследования уголовного дела.

Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в регион группу специалистов из Москвы и Петербурга.