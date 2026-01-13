 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В минздраве рассказали о тяжелобольных младенцах в роддоме в Кузбассе

В декабре—январе в Новокузнецком роддоме родились 17 детей в крайне тяжелом состоянии, с внутриутробной инфекцией. 16 из них были недоношены, сообщили в минздраве региона. Девять детей не выжили, несмотря на усилия врачей
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Всего с 1 декабря 2025 по 11 января 2026 года в родильном доме № 1 города Новокузнецка было принято 234 родов, сообщили РБК в минздраве Кузбасса.

В отделение реанимации и интенсивной терапии за это время попали 32 ребенка, в том числе 17 в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.

«Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе один ребенок с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней», — говорится в сообщении.

«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии», — пояснили в минздраве региона.

В роддоме также подчеркнули, что прекратили прием пациенток, введя карантин в связи с респираторной инфекцией.

В минздраве рассказали о тяжелобольных младенцах в роддоме в Кузбассе
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Управление Следственного комитета (СК) Кузбасса также сообщило о гибели девяти младенцев в роддоме и возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность) Уголовного кодекса России.

Кроме того, региональная прокуратура завела ранее проверку с привлечением Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Позже надзорное ведомство сообщило о постановке на контроль результатов расследования уголовного дела.

Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в регион группу специалистов из Москвы и Петербурга.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Софья Полковникова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Новокузнецк роддом Кузбасс
Материалы по теме
Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев
Общество
После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбудили второе дело
Общество
Губернатор Кузбасса отстранил главу роддома после гибели девяти младенцев
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Три причины провала изменений, которые упускают даже опытные руководители Образование, 12:43
Запуск новых жилых проектов в Москве упал до минимума за 10 лет Недвижимость, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 12:30
Год достижений: СК10 подвела итоги 2025 года Компании, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины Политика, 12:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Эти китайские кроссоверы спасли рынок в 2025 году. Цены и модели Авто, 12:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Названа дата релиза Hytale. Чем интересна эта игра Life, 12:11
Бывшему «биткоин-мэру» Нью-Йорка грозит обвинение в криптомошенничестве Крипто, 12:11
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы Общество, 12:09
Азиатские акции обновили рекорды на фоне роста на рынке Японии Инвестиции, 12:07
Сергей Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в ОАЭ Бизнес, 12:07