В минздраве рассказали о тяжелобольных младенцах в роддоме в Кузбассе
Всего с 1 декабря 2025 по 11 января 2026 года в родильном доме № 1 города Новокузнецка было принято 234 родов, сообщили РБК в минздраве Кузбасса.
В отделение реанимации и интенсивной терапии за это время попали 32 ребенка, в том числе 17 в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела.
«Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе один ребенок с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней», — говорится в сообщении.
«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии», — пояснили в минздраве региона.
В роддоме также подчеркнули, что прекратили прием пациенток, введя карантин в связи с респираторной инфекцией.
Управление Следственного комитета (СК) Кузбасса также сообщило о гибели девяти младенцев в роддоме и возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность) Уголовного кодекса России.
Кроме того, региональная прокуратура завела ранее проверку с привлечением Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Позже надзорное ведомство сообщило о постановке на контроль результатов расследования уголовного дела.
Глава Минздрава Михаил Мурашко направил в регион группу специалистов из Москвы и Петербурга.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы