 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Росздравнадзор начал проверку роддома в Новокузнецке, где за новогодние праздники умерли девять младенцев, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в Новокузнецком роддоме», — говорится в сообщении.

Региональная прокуратура также сообщила, что привлекла Росздравнадзор и Роспотребнадзор к проверке исполнения роддомом № 1 законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

В стационаре погибли девять новорожденных. Следователи возбудили дело по факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 (халатность) Уголовного кодекса.

После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбудили второе дело
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области сообщил о решении отстранить от должности главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова на время проверки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Новокузнецк младенцы роддом Кузбасс
Материалы по теме
После смерти 9 младенцев в роддоме в Новокузнецке возбудили второе дело
Общество
Губернатор Кузбасса отстранил главу роддома после гибели девяти младенцев
Общество
Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Три причины провала изменений, которые упускают даже опытные руководители Образование, 12:43
Запуск новых жилых проектов в Москве упал до минимума за 10 лет Недвижимость, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 12:30
Год достижений: СК10 подвела итоги 2025 года Компании, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины Политика, 12:23
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Эти китайские кроссоверы спасли рынок в 2025 году. Цены и модели Авто, 12:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Названа дата релиза Hytale. Чем интересна эта игра Life, 12:11
Бывшему «биткоин-мэру» Нью-Йорка грозит обвинение в криптомошенничестве Крипто, 12:11
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы Общество, 12:09
Азиатские акции обновили рекорды на фоне роста на рынке Японии Инвестиции, 12:07
Сергей Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в ОАЭ Бизнес, 12:07