Росздравнадзор начал проверку роддома в Кузбассе после смерти младенцев

Фото: Global Look Press

Росздравнадзор начал проверку роддома в Новокузнецке, где за новогодние праздники умерли девять младенцев, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в Новокузнецком роддоме», — говорится в сообщении.

Региональная прокуратура также сообщила, что привлекла Росздравнадзор и Роспотребнадзор к проверке исполнения роддомом № 1 законодательства о здравоохранении, защите прав несовершеннолетних и соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

В стационаре погибли девять новорожденных. Следователи возбудили дело по факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 (халатность) Уголовного кодекса.

Губернатор Кемеровской области сообщил о решении отстранить от должности главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова на время проверки.