Бизнес⁠,
0

«Лента» объявила о покупке OBI

В сделку вошли 25 гипермаркетов. ФАС одобрила покупку. OBI накануне анонсировал переименование в «DOM Лента». Ожидается, что интеграция активов завершится к маю
Фото: Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Артем Соболев / NEWS.ru / Global Look Press

Группа «Лента» объявила о покупке активов сети строительных гипермаркетов OBI, который накануне сообщил о скором переименовании в «DOM Лента».

«В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение», — говорится в сообщении.

Интеграция активов, как запланировано, будет проходить поэтапно до мая этого года.

В пресс-релизе сказано, что сделка укрепит позиции «Ленты» «в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке». «Она позволит выйти в новый формат DIY (Do It Yourself, «Сделай сам». — РБК), а также создаст предпосылки для создания новых уникальных предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов группы «Лента», — отметили в компании.

OBI сменит название на DOM Лента
Бизнес
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В конце апреля 2025 года структуры, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $28,6 млрд), купили долю в сети строительных гипермаркетов OBI у группы «Синдика». Shopper’s тогда писал, что сделка будет многоэтапной, в конечном итоге связанные с «Севергрупп» структуры приобретут сеть гипермаркетов полностью и в дальнейшем этот бизнес войдет в состав «Ленты» (ее основной владелец — «Севергрупп»).

В июне того же года ФАС одобрила приобретение компанией «Гермес» 65% в трех юрлицах сети строительных гипермаркетов OBI. Речь шла об ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками Северо-Запад» и ООО «ОБИ Франчайзинговый центр». «Гермес» с конца октября 2024-го владел 24,99% в каждом из этих юрлиц.

Всего OBI в России представлена пятью юридическими лицами, остальные два — ООО «Оби прямой импорт и поставки» и ООО «Сделай своими руками — Казань».

В октябре 2025-го в Москве была зарегистрирована компания ООО «Домлента». Она действует в сфере розничной торговли строительными и отделочными материалами. Компания полностью принадлежит юридическим лицам — 90% долей у ООО «Лента» и 10% у ООО «Центр-Холдинг». Гендиректором «Домленты» стала Светлана Можаева, которая с мая по ноябрь 2025 года возглавляла компанию OBI.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. После начала военной операции на Украине в 2022 году она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. На тот момент в стране у нее было 27 гипермаркетов, в которых работали около 4,9 тыс. человек, или примерно одна десятая общей численности персонала OBI в мире.

Позднее компания продала шесть юрлиц российской сети местным инвесторам. Затем владельцы OBI несколько раз менялись. В конце апреля 2022 года магазины возобновили работу. Сегодня в России работают 25 гипермаркетов OBI с 4 тыс. сотрудников.

Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Лента OBI покупка
