Губернатор Кузбасса отстранил главу роддома после гибели девяти младенцев
Главврач городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке Виталий Херасков отстранен от должности, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
«В Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 организована проверка профильными ведомствами. Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал он в телеграм-канале.
В роддоме умерли девять младенцев во время новогодних праздников, стационар был закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, сообщили ранее ТАСС и NGS42 со ссылкой на источники. Министр здравоохранения Кузбасса подтвердил гибель младенцев в роддоме Новокузнецка.
По сведениям NGS, были дни, когда за сутки умирали по три ребенка.
«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре N 1 НГКБ N 1 им. Г.П.Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий. Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — сказано на сайте роддома.
СК и прокуратура после сообщений о гибели новорожденных начали проверки. Следственнный комитет проводил доследственные мероприятия по статье УК о халатности. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Кроме того, проверку проводит Росздравнадзор по Кемеровской области.
