Задержание и показания задержанного за работу на разведку Украины. Видео

ФСБ показала видео с показаниями задержанного за работу на разведку Украины

Video

ФСБ задержала в Мариуполе 17-летнего юношу, который признался в работе на военную разведку Украины. На кадрах задержания видно, что силовики подошли к нему на автомобильной парковке около зеленой машины «Ока».

После этого в видео показан допрос подозреваемого. Он сообщил, что сам связался с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, но заявил, что не будет делать «подрывы», и согласился передавать Киеву разведданные.