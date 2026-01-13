Задержание и показания задержанного за работу на разведку Украины. Видео
ФСБ задержала в Мариуполе 17-летнего юношу, который признался в работе на военную разведку Украины. На кадрах задержания видно, что силовики подошли к нему на автомобильной парковке около зеленой машины «Ока».
После этого в видео показан допрос подозреваемого. Он сообщил, что сам связался с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, но заявил, что не будет делать «подрывы», и согласился передавать Киеву разведданные.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы