МИД вызвал посла Польши и потребовал освободить российского археолога
МИД России вызвал посла Польши Кшиштофа Краевского, ему выразили решительный протест в связи с задержанием в декабре российского археолога Александра Бутягина по просьбе Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Подчеркнуто, что Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима», — сказано в сообщении.
В МИДе добавили, что выдвинутые Бутягину обвинения носят «абсурдный характер» и связаны с его научной деятельностью, и подчеркнули, что до ареста Бутягин беспрепятственно посетил ряд европейских государств, а запрос Украины на задержание по линии Интерпола реализован не был.
Вопрос об экстрадиции Бутягина будет рассмотрен окружным судом Варшавы в четверг, 15 января.
Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025-го. Он заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа, а также секретарь археологической комиссии музея.
Обвинения связаны с работой Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму. Украинские власти считают незаконным его участие в археологических экспедициях на территории полуострова после 2014 года, когда Крым вошел в состав России. По законам Украины ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, в Польше — до десяти лет. Москва неоднократно называла вопрос о принадлежности полуострова закрытым.
