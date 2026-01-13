Панарин установил рекорд клуба НХЛ по скорости достижения 600 очков
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по скорости достижения 600 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В домашнем матче «Рейнджерс» проиграли «Сиэтл Кракен» со счетом 2:4. Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него 600-м очком по системе гол+пас (202+398).
Панарин достиг этой отметки за рекордное количество матчей — 476. Предыдущее достижение принадлежало Марку Мессье, которому потребовалась 531 встреча.
Россиянин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось достичь отметки в 600 очков. На восьмом месте по результативности расположился канадский защитник Рон Грешнер (610 очков). Лидером является канадский нападающий Род Жильбер (1021).
Панарин играет в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 46 игр и набрал 50 очков (16+34).
«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на 14-м месте Западной конференции в турнирной таблице НХЛ. После 47 матчей на счету клуба 46 очков. Следующий матч команда сыграет 15 января против «Оттава Сенаторз».
