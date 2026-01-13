 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Сенегал Египет 1 2,13 x 2,85 2 4,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Марокко Нигерия 1 2,2 x 3,05 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Панарин установил рекорд клуба НХЛ по скорости достижения 600 очков

Панарин установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по скорости достижения 600 очков
Панарин достиг этой отметки за рекордное количество матчей — 476. Предыдущее достижение принадлежало Марку Мессье (531)
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по скорости достижения 600 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашнем матче «Рейнджерс» проиграли «Сиэтл Кракен» со счетом 2:4. Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него 600-м очком по системе гол+пас (202+398).

Панарин достиг этой отметки за рекордное количество матчей — 476. Предыдущее достижение принадлежало Марку Мессье, которому потребовалась 531 встреча.

Россиянин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», которому удалось достичь отметки в 600 очков. На восьмом месте по результативности расположился канадский защитник Рон Грешнер (610 очков). Лидером является канадский нападающий Род Жильбер (1021).

Панарин играет в составе «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 46 игр и набрал 50 очков (16+34).

«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на 14-м месте Западной конференции в турнирной таблице НХЛ. После 47 матчей на счету клуба 46 очков. Следующий матч команда сыграет 15 января против «Оттава Сенаторз».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Рената Утяева
Артемий Панарин НХЛ россияне в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы по теме
Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до десяти матчей
Спорт
В НХЛ вывели номер легенды российского хоккея Сергея Федорова
Спорт
Россиянин впервые сделал покер и вошел в число лучших игроков дня в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Три причины провала изменений, которые упускают даже опытные руководители Образование, 12:43
Запуск новых жилых проектов в Москве упал до минимума за 10 лет Недвижимость, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
На двух предприятиях в Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 12:30
Год достижений: СК10 подвела итоги 2025 года Компании, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины Политика, 12:23
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Эти китайские кроссоверы спасли рынок в 2025 году. Цены и модели Авто, 12:22
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Названа дата релиза Hytale. Чем интересна эта игра Life, 12:11
Бывшему «биткоин-мэру» Нью-Йорка грозит обвинение в криптомошенничестве Крипто, 12:11
Мурашко после гибели младенцев направил в Кузбасс специалистов из Москвы Общество, 12:09
Азиатские акции обновили рекорды на фоне роста на рынке Японии Инвестиции, 12:07
Сергей Шишкарев вернулся в Россию после сообщений о расследовании в ОАЭ Бизнес, 12:07