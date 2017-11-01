Всемирный банк оценил бизнес-климат в России

Россия вновь улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business, заняв 35-е место, хотя темпы роста оказались ниже прошлогодних. От конкурентов она отстает по критериям международной торговли, разрешений на строительство и налогов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия заняла 35-ю строчку в рейтинге Doing Business, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда находилась на 40-м месте, следует из сообщения Всемирного банка (составляет рейтинг), поступившего в РБК. Поднявшись на пять позиций, она замедлила восхождение в рейтинге. В предыдущие два года Россия улучшала условия ведения бизнеса на 11 позиций ежегодно, в 2014-м — на 30 мест, в 2013 году — на 20.

Ниже нынешних темпов роста в рейтинге был показатель 2011 года, когда Россия поднялась на четыре строчки и заняла лишь 120-е место. В докладе Всемирного банка (.pdf) рассматривается бизнес-климат в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. В рамках подготовки рейтинга авторы анализируют нормативные акты, связанные с регулированием, и опрашивают экспертов, в основном юристов, судей и нотариусов. Часть информации предоставляет государство. Среди респондентов нет компаний: во-первых, это связано с тем, что у них далеко не всегда есть необходимая юридическая информация, во-вторых — бизнес начинают один раз, а затем предпринимателям становится сложнее оценить, как открыть новую фирму в стране, объясняют во Всемирном банке.

Перелом тенденции

Продвижение в этом году — результат реформ, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. Россия нарастила количество баллов по показателю «расстояние до передовой практики», хотя в прошлом году наблюдалась обратная тенденция. Этот критерий, как объясняют во Всемирном банке, «позволяет оценить в абсолютном выражении показатели, характеризующие правовой режим страны, и насколько они изменились с течением времени». Для России в текущем году он составил 75,5 балла, в прошлом было 73,2 (значение может колебаться от 0 до 100 баллов, где максимальный результат означает, что страна находится на передовом рубеже, который рассчитан на основе наилучших показателей по всем странам за все годы).

Россия показывает одну из лучших динамик в последние годы, но при этом вошла в зону повышенной конкуренции, отметил Орешкин: «Движение, например, с 100-й до 50-й позиции в этом плане проходило гораздо проще. Сейчас нашими соседями и прямыми конкурентами по рейтингу являются такие страны, как Франция, Голландия, Швейцария, Япония. И понятно, что в этих странах так же активно улучшают качество условий ведения бизнеса, стараются продвигаться вперед, поэтому [России] для продвижения вперед нужно быть лучше, чем они».

Рейтинг Doing Business включает оценку 190 стран по десяти показателям. Это подключение к электросетям, регистрация предприятий и собственности, получение разрешения на стройку, кредитование, защита миноритариев, налогообложение, разрешение неплатежеспособности, участие в международной торговле и обеспечение исполнения контрактов.

Догнать Новую Зеландию Первую строчку рейтинга Doing Business, как и в прошлом году, заняла Новая Зеландия. На втором месте — Сингапур, на третьем — Дания. США расположились на шестой строчке. Минэкономразвития при этом подчеркивает, что Россия находится на первом месте среди стран БРИКС (в этот альянс также входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка). Россия ранее улучшила позиции и в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума, заняв 38-е из 137 мест. Впрочем, его авторы указывали, что экономика страны по-прежнему зависит от сырьевого экспорта, а перспективы остаются неопределенными. Слабые места в российском бизнес-климате — финансовый рынок, защита прав собственности и независимость судов. Со следующего года ВЭФ поменяет методологию, и если бы она действовала уже сейчас, позиции России оказались бы слабее.

С сетями все хорошо, со стройкой — плохо

Лучший результат у России по критерию подключения к сетям: она заняла 10-е место, поднявшись на 20 строчек (этому помогло появление возможности заключить договор энергоснабжения до завершения непосредственно подключения к сети, объясняется в материалах Минэкономразвития). «Для подключения к электросетям в России необходимо пройти лишь три процедуры, стоимость которых не превышает 42% доходов на душу населения, тогда как в мире требуется пять процедур, стоимость которых составляет 1345% доходов на душу населения», — отмечает Всемирный банк.

По регистрации собственности Россия на 12-м месте (минус три позиции), по обеспечению исполнения контрактов — на 18-м (минус шесть), по регистрации предприятий — на 28-м (минус две позиции), по кредитованию — на 29-м (плюс пять позиций).

Худшие показатели — в получении разрешений на строительство (115-е место, как и в прошлом году) и международной торговле (100-е место, при этом еще в прошлом году было 140-е). Это «недопустимо слабые» результаты, сказал Орешкин, но нужно учесть, что в мировой торговле все-таки сделан большой рывок. Всемирный банк, как объяснили в Минэкономразвития, учел упрощение порядка уплаты таможенных платежей, ускорение процедур в Большом порту Санкт-Петербурга, внедрение электронного транзита и так далее.

Всемирный банк отмечает, что «сроки согласования и получения необходимой разрешительной документации для строительства склада в России примерно на 50% выше, чем в среднем в мире», при том что шесть лет назад этот срок был выше вдвое. «Кроме того, несмотря на улучшение инфраструктуры и внедрение электронной системы подачи экспортной и импортной документации, затраты на прохождение экспортных и импортных процедур на границе остаются высокими», — объясняет Всемирный банк.

Однако в показателе получения разрешений на строительство, как указывается в материалах Минэкономразвития, не учтены реформы, сделанные в этом направлении. Среди них, утверждают в ведомстве, — принятие правил землепользования и застройки в Москве, сокращение срока выдачи разрешения на строительство с десяти до семи дней, постановка нового объекта на кадастровый учет без участия застройщика.

Власти «застряли» по показателю строительства, сказал на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. Создание комфортных условий для бизнеса важно, но нужно следить и за безопасностью зданий, ответил ему глава Минстроя Михаил Мень. «Надо смотреть не только, что происходит глобально, но и на федеральном уровне, даже на региональном. Надо вниз опускаться, смотреть, что там происходит. Знаете, сколько там безобразия?! На каждом шагу проблемы людям создают. Туда надо залезать», — подчеркнул Путин. Большие компании «добегут до министров» и «пролоббируют свои интересы», но малый и средний бизнес «до сих пор сталкивается с колоссальными проблемами на каждом шагу», указал он.

Подножка от налогов

Россия ухудшила позиции по критерию налогообложения, заняв 52-е место, хотя еще год назад располагалась на 45-м (в последний раз ниже текущей строчки она опускалась в 2013 году, после чего стабильно поднималась по этому критерию). На негативную динамику повлиял индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов. Другие страны «не стоят на месте», в том числе и по этому критерию, и Россия будет терять позиции, если останется там же, где сейчас, сказал Орешкин, отвечая на вопрос РБК. Власти будут «детально работать» над этой проблемой, пообещал он.

Ранее российские бизнес-объединения пожаловались на рост фискальной нагрузки в будущем году. Власти не соблюдают принцип фискальной нейтральности, то есть обещание не повышать нагрузку (как налоговую, так и неналоговую) на добросовестный бизнес, писал в заключении на бюджет РСПП. Например, ставки утилизационного сбора на колесный и самоходный транспорт растут на 15% (плюс 23,9 млрд руб. к нагрузке на бизнес в 2018 году), вводится аналогичный сбор на средства производства тяжелого машиностроения, увеличиваются ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию инвестиционного машиностроения. Торгово-промышленная палата указывала на рост ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, платы за использование лесов, дополнительное повышение в 2018 году платы за использование водных объектов.

Орешкин, отвечая на вопрос РБК, может ли рост неналоговой нагрузки ухудшить положение России в Doing Business, подчеркнул, что помочь в этом направлении должен законопроект по кодификации неналоговых платежей. Согласно документу, такие сборы должны взиматься по строго регламентированному принципу.

Помогла методология

Всемирный банк ежегодно уточняет методологию рейтинга. Прошлогоднее улучшение в Doing Business, например, обернулось бы падением, если бы более свежую методику задним числом применили к рейтингу 2015 года: Россия тогда не поднялась бы с 51-й до 40-й строки, а опустилась с 36-й на 40-ю. Как и в прошлом году, смена методологии положительно повлияла на место России в рейтинге, «наиболее адекватно» отразив ее бизнес-климат, сказал Орешкин. Как указывается в докладе Всемирного банка, его методика не учитывает такие показатели, как макроэкономическая стабильность, развитие финансовой системы, качество трудовых ресурсов, коррупция и проблемы безопасности. По данным ВЭФ, коррупция и ставки налогов являются главными проблемами для ведения бизнеса в России.

Продвижение России в Doing Business прописано в майских указах президента Владимира Путина: к 2018 году она должна входить в топ-20 рейтинга. Цель по вхождению в двадцатку «непростая», топ стран с наилучшими условиями для бизнеса уходит все дальше, отметил Орешкин. «Грубо говоря, с текущими показателями, если бы все страны остались на том уровне, на котором они были пять-шесть лет назад, мы бы уже были около 20-го места. За последние пять-шесть лет многие страны достигли прогресса, и теперь двадцатка немножко ушла вперед», — объяснил он.

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