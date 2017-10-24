Азиаты займут «Байконур» и «Звездный»

Кинотеатрами на окраинах Москвы будет управлять корейская CJ CGV

На российский рынок вышла южнокорейская кинотеатральная сеть CJ CGV. Она будет отвечать за кинопоказ в 33 кинотеатрах в спальных районах Москвы, построенных еще в советские времена. Бизнес придется строить с нуля, говорят эксперты

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кинозалы с корейским акцентом

Российский девелопер ADG Group и южнокорейская кинотеатральная сеть CJ CGV объявили о создании совместного предприятия, которое станет оператором кинопоказа в 33 районных досуговых центрах в Москве, принадлежащих российской стороне. В совместной компании у ADG Group будет 30%, а у ​CJ CGV — 70%. Всего она будет управлять 160 кинозалами, указано в сообщении.

Головная структура совместной компании будет зарегистрирована в Гонконге, ее уставный капитал составит $30 млн, сообщило корейское информагентство Yonhap.

ADG Group приобрела у правительства Москвы 39 зданий кинотеатров в спальных районах: «Аврора», «Ангара», «Ашхабад», «Байконур», «Будапешт», «Звездный», «Марс», «Патриот», «Рига» и т.д. в конце 2014 года. За объекты общей площадью 166 тыс. кв. м структура, связанная с ADG Group, заплатила 9,6 млрд руб. На тот момент кинопоказом ​ продолжали заниматься всего 11 заведений, рассказывал в январе этого года в интервью «Коммерсанту» управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский.

На месте устаревших советских кинотеатров ADG Group планирует открыть, по ее определению, «новый формат коммерческой недвижимости» — районные центры: помимо кинотеатра в них, по замыслу собственника, будут магазины, кафе, рестораны, помещения для различных студий и мастерских. В частности, ADG Group уже договорилась с сетью «Лента» об открытии ее супермаркетов на 36 объектах. Все здания должны быть реконструированы по проекту архитектора Аманды Левит. Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб., говорил «Коммерсанту» Печерский, добавляя, что ВТБ открыл группе на эти цели кредитную линию на 46 млрд руб.

Создаваемое СП, название которого пока еще обсуждается, будет отвечать за киноэтаж в обновленных досуговых центрах, объяснила РБК представитель ADG Group Мария Бельницкая. По ее словам, полезная для аренды площадь киноэтажа составит в среднем около 1,5 тыс. кв. м. В целом пригодная для аренды площадь принадлежащих ADG Group досуговых центров варьируется от 3,5 тыс. до 30,8 тыс. кв. м, указано на сайте девелопера.

Концепцию киноэтажа совместно разработают CJ CGV и ADG Group, первые обновленные кинотеатры должны открыться в 2018 году, обещает Бельницкая.

Про вклад каждой стороны в СП Бельницкая не ответила. В CJ CG не ответили на запрос РБК.

Рентабельный бизнес

Всего в России по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывалось, по данным «Невафильм Research», более 1,4 тыс. коммерческих кинотеатров на 4,5 тыс. цифровых залов. Со своими 160 кинозалами новая сеть, таким образом, займет около 3,6% всего российского кинотеатрального рынка, если количество залов в ближайшие годы принципиально не изменится.

Сейчас крупнейшим игроком на этом рынке является принадлежащая Александру Мамуту объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» с долей почти 14%, она управляет 75 кинотеатрами с 622 залами на 106,5 тыс. мест.

Как россияне ходят в кинотеатры За первое полугодие 2017 года в кинотеатрах побывали, по данным «Невафильм Research», 116,6 млн россиян, что на 11% больше, чем годом ранее. Кассовые сборы за первые шесть месяцев года выросли почти на 14%, до 29,6 млрд руб. Как правило, кинотеатры оставляют себе половину сборов, до 10% может уходить прокатчику картины, оставшиеся 40% — компании, снявшей фильм. Средняя цена билета по итогам первого полугодия 2017 года составила 253,8 руб.

Сеть CJ CGV управляет более чем 400 кинотеатрами на 3 тыс. экранов в Южной Корее, Китае, Индонезии, Мьянме, Вьетнаме, Турции и США. По итогам прошлого года рентабельность по EBITDA всей киносети составила 14% при выручке более 1,4 трлн вон ($1,2 млрд), согласно финансовой отчетности CJ CGV, опубликованной на ее сайте. При этом в Турции и Вьетнаме, где у сети 773 и 247 экранов соответственно, рентабельность превышает 18%.

У британской сети Cineworld (более 1 тыс. залов в Великобритании и Ирландии) этот показатель в прошлом году равнялся 20%; у принадлежащей Cineworld и работающей в Восточной Европе и Израиле Cinema City (более 1 тыс. залов в семи странах) — почти 26%.

Последние достоверные данные о маржинальности российского кинотеатрального бизнеса датирую​тся 2012 годом. Рентабельность сети «Синема Парк», на тот момент еще принадлежавшей «Интерросу» Владимира Потанина, достигала 25% при выручке 7,6 млрд руб.

Впоследствии маржинальность этой сети, которую в конце 2014 года у «Интерроса» приобрел сын Сулеймана Керимова Саид, а весной этого года — Александр Мамут, варьировалась от 15 до 20%, утверждает источник РБК, знакомый с ее финансовыми показателями. У сети «Формула кино» в 2016 году перед ее продажей Мамуту рентабельность по EBITDA составляла около 20% при выручке около 6 млрд руб., рассказывал весной этого года другой собеседник РБК.

Однако высокая рентабельность «Синема Парка» и «Формулы кино» обусловлена их лидирующими позициями на рынке, отмечает источник РБК на кинотеатральном рынке. ADG Group и CJ CGV придется стоить свой кинотеатральный бизнес с нуля. В этом есть свой плюс, можно сразу все делать так, как это видит корейская сторона, указывает гендиректор «Невафильм Research» Олег Березин.