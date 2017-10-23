Клинический надзор

МВД проверит частные медицинские центры

Силовики проверят негосударственные клиники, центры реабилитации наркоманов и дома престарелых. Поводами для всероссийской проверки стали пожар в пансионате для пожилых в Иркутске и смерть актера Дмитрия Марьянова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Массовые проверки

Надзорные и силовые ведомства проверят организации, специализирующиеся на уходе за пожилыми людьми, а также реабилитационные центры для тех, кто страдает алкоголизмом и наркоманией. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД. «Во вторник, 17 октября, соответствующее распоряжение было разослано по региональным управлениям МВД», — добавил собеседник. Информацию о начале масштабной проверки подтвердил источник в одном из региональных подразделений МВД. Проверки, уточнил собеседник РБК, коснутся негосударственных учреждений, работающих в области социальных услуг. РБК направил запрос в МВД, на момент написания материала ответ не был получен.

Провести проверку в МВД решили после двух инцидентов, связанных с работой частных учреждений по реабилитации и лечению от алкоголизма и наркомании и уходу за пожилыми, рассказал источник в полиции.

15 октября в подмосковной Лобне скончался актер Дмитрий Марьянов. Ему стало плохо, когда он находился в реабилитационном центре «Феникс». Марьянов умер по дороге в больницу, куда друзья актера повезли его на своей машине. В службе скорой помощи им сказали, что бригада будет ехать долго. «Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, из них две основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание реабилитационным центром «Феникс» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — заявляли в СК.

18 октября в Иркутске в результате пожара в частном пансионате для пожилых людей пострадали 12 человек. Пятеро пострадавших находятся в отделении токсикологии, а четверо — в отделении интенсивной терапии. Еще трое отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении. По факту пожара в иркутском доме престарелых было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации источников РБК, проверять реабилитационные центры, клиники и пансионаты для пожилых помимо МВД будут представители МЧС, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. «Внеплановые проверки пройдут при поддержке сотрудников полиции», — отметил собеседник из центрального аппарата МВД. Оперативники помогут выявить организации, которые не состоят на учете в госорганах, но работают на рынке соцуслуг. «Такие компании размещают информацию о своей деятельности в СМИ, в интернете и на рекламных носителях», — рассказал источник в центральном аппарате МВД. Частные реабилитационные центры и пансионаты рекламируют свои услуги, но при этом работают с нарушениями или вообще без документов, отметил он.

В пресс-службе Росздравнадзора отказались комментировать РБК информацию о готовящейся ревизии до окончания проверки в центре «Феникс». Неделю назад, 12 октября, глава Росздравнадзора Михаил Мурашко получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за предложение увеличить число проверок в отношении частных больниц и поликлиник. По мнению ФАС, если Росздравнадзор исполнит свои намерения, то нарушит положение п. 8 ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкуренции» (создание дискриминационных условий).

Источник РБК в Роспотребнадзоре сообщил, что ведомство занимается контролем соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и пока не видит целесообразности участвовать в проверках. «В контексте гибели актера мы не видим замечаний к санитарно-эпидемиологическому состоянию учреждений», — сообщили в ведомстве. РБК отправил запросы в МЧС, Росздравнадзор, Министерство труда и социального развития, которое курирует сферу соцуслуг, а также в Генпрокуратуру и МЧС.​

Пожар в Иркутске

Пансионат для пожилых в Иркутске был учрежден организацией «Фонд паллиативной помощи имени Святой Милицы», рассказал РБК источник в региональном минздраве. По данным «СПАРК-Интерфакса», фонд был зарегистрирован 2 октября 2017 года: организация предоставляла места «для краткосрочного проживания» и оказывала «соцуслуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».

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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области

Специального лицензирования для осуществления социальной деятельности на территории России не требуется, сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. «Компания, работающая на рынке социальных услуг, должна известить о себе, подать документы в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», — отметили в ведомстве. В документах представители фирмы указывают, хотят ли они получать государственные дотации, добавили там. После согласования пакета документов компанию включают в реестр поставщиков социальных услуг и ставят на бюджетное финансирование, рассказали РБК в ведомстве. Реестр поставщиков социальных услуг есть в каждом регионе. «Это список организаций социального обслуживания. Данные соцорганизаций включают в реестр на добровольной основе», — добавили в ведомстве. В министерстве отметили, что сгоревший пансионат в реестре не состоял.

Если пансионат в Иркутске занимался уходом за пожилыми людьми, то учреждавший его фонд должен был известить о своей работе Минздрав, Роспотребнадзор и МЧС, сообщили в министерстве. «Если они оказывали услуги, относящиеся к категории «обслуживание на дому», то об этом должны были знать в инспекции по труду», — отметила собеседник. Но в этих ведомствах о работе фонда и пансионата не знали, отметили в пресс-службе министерства.

Смерть актера

После смерти актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре, полное название которого Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр по содействию социализации людей с девиантным поведением «Феникс», прошли проверки, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Московской области. «Клинику посетили сотрудники полиции. Опросили пациентов, чтобы понять, добровольно ли они находятся в этом центре», — рассказал собеседник. «Феникс», по словам источника РБК, располагается на территории частного домовладения «Несколько сотрудников клиники покинули пределы России после начавшегося скандала», — добавил он.

В главном следственном управлении СК России по Московской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). В рамках уголовного дела были назначены экспертизы, в том числе и экспертиза лекарственных препаратов, которые использовали в «Фениксе» при лечебных и реабилитационных мероприятиях, добавил собеседник.

Источник в МВД рассказал РБК, что обнаруженные при обыске в «Фениксе» лекарства и показания сотрудников центра свидетельствуют о том, что там​ оказывали медицинские услуги. Росздравнадзор установил, что услуги в «Фениксе» оказывали без лицензии, сказали РБК в пресс-службе ведомства. «В реестре социальных услуг организация также не состояла», — добавил источник из МВД. Нарушения в «Фениксе» выявил и Госпожнадзор, рассказал РБК источник в МЧС, но не сообщил о характере нарушений.

После смерти актера в областную прокуратуру поступили обращения от клиентов клиники «Феникс», ранее проходивших там реабилитацию, рассказал источник в МВД. «Жалобы касаются условий содержания в центре, а также качества оказываемых услуг», — добавил он.

Системный сбой​

В России нет​ лицензирования домов престарелых и центров социальной реабилитации, сообщили РБК в Министерстве труда и социальной защиты. РБК отправил запрос в ведомство, будут ли там проводить проверку работы таких учреждений.

Экономика опеки По данным на 2016 год, в Москве и Московской области насчитывалось 6 тыс. мест для пожилых людей в 150 пансионатах. Около 4 тыс. мест — в 100 пансионатах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 3–4 тыс. мест — в 50 пансионатах по всей России, рассказал РБК председатель правления некоммерческого партнерства «Мир старшего поколения» Алексей Сиднев. По расчетам некоммерческого партнерства, потребность в местах в специализированных учреждениях есть у 630 тыс. пожилых людей в России, а обеспечены ими только 270 тыс. Стоимость месячного проживания в частном доме престарелых колеблется от 24 тыс. до 100 тыс. руб., в среднем — около 50 тыс. руб. Чистая прибыль таких учреждений составляет от 15 до 20%.

Проблема отсутствия лицензирования касается всех учреждений, оказывающих социальные услуги, — как центров, где альтернативными способами борются с наркоманией и алкоголизмом, так и пансионатов для пожилых, сказал РБК эксперт Общественной палаты Юрий Московский. Реестр поставщиков социальных услуг не является аналогом лицензирования, но сегодня это единственная форма легализации таких учреждений, говорит Московский.

Отсутствие системы лицензирования создает проблемы при организации пансионатов для пожилых, рассказала РБК координатор проекта «Старость в радость» Александра Кузьмичева: для государственных служб часто является сюрпризом существование того или иного пансионата. В области оказания соцуслуг пожилым людям спрос превышает предложение, говорит Кузьмичева. «Такие пансионаты появляются, и они нужны. Их могут регистрировать в реестре социальных услуг — это дает право получать государственные субсидии в зависимости от количества проживающих», — утверждает координатор проекта. Многие «частники» не хотят подавать заявку на включение в реестр, потому что усилия по прохождению всех процедур не окупятся субсидиями, добавила Кузьмичева.

Дома престарелых фактически выполняют роль гостиниц, сообщил РБК ​президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. «В них часто нет медицины, поэтому они должны проходить процедуры на соответствие своих услуг стандарту», — добавил он. Центры для пожилых необходимо обязать получать разрешение Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, а также Министерства труда и соцзащиты, говорит Московский. То же самое нужно распространить и на центры социальной реабилитации, отмечает он.

Частные центры социальной реабилитации необходимо поставить на контроль Минздрава и лицензировать в зависимости от типа услуг, уверен руководитель «Лиги защитников пациентов».