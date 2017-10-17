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Вакцины утекли в офшор
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Вакцины утекли в офшор
Газета № 176 (2673) (1710) Общество, 16 окт, 19:06
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Вакцины утекли в офшор
Следователи выяснили, как выводились деньги на строительство фармпроизводства в России
Рустам Атауллаханов, учредитель компании «НТфарма» — портфельной компании «Роснано», вывел 475 млн руб. при строительстве фармацевтического производства в Ярославской области в кипрский офшор, установило следствие
Рустам Атауллаханов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Кипрский офшор

В четверг, 12 октября, Басманный суд Москвы продлил до ​середины ноября срок ареста бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, учредителю «НТфарма» Рустаму Атауллаханову и срок домашнего ареста гендиректору «НТфарма» Евгению Султанову. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Всех троих обвиняют по делу о хищении средств «Роснано».

«В соответствии с постановлением суда мера пресечения в отношении обвиняемых Султанова, Атауллаханова и Кошурникова продлена до 16 ноября», — сообщила  Царева.

«Следствие собрало доказательства причастности 43-летнего жителя Подмосковья Рустама Атауллаханова к хищению 475 млн руб. у госкорпорации «Роснанотех», входящей в состав акционерного общества «Роснано», — рассказал источник РБК в ГУ МВД Москвы. Предприниматель действовал через директора компании «НТфарма» Евгения Султанова, которо​го он назначил на эту должность, рассказал собеседник РБК.

«Роснано» выделяло деньги на строительство в Ярославской области производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Средства поступили на счета «НТфармы» по инвестиционному договору: в качестве вклада в уставный капитал, а также в качестве займа в рамках этого договора, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Производство построено не было.

«Деньги были переведены на счета подконтрольных Атауллаханову компаний «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб», «Биомед инвест», «НПО Синтез», «Стройпроект» по договорам о финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительно-монтажных работ, а также по договору закупки оборудования», — рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела. По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках — Гринфилдбанке, «Природе», а также Транскредитбанке. Чтобы скрыть следы хищения, Атауллаханов совершил ряд финансовых операций — деньги перевели по договорам брокерского обслуживания на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS.

В ноябре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал главу Переславского района Дениса Кошурникова, а также учредителя «НТфарма» Атауллаханова, поместив их на два месяца под стражу. Евгений Султанов был отправлен под домашний арест решением того же суда. ​

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании «Сарсфилд Венчерз Лимитед».

Участок у озера

В 2010 году «Роснано» инвестировало в компанию «НТфарма» более 1 млрд руб. в строительство производства фармацевтики в Переславском районе Ярославской области. Строительство должно было начаться к сентябрю 2012 года, но проект не был реализован, а выделенные средства были растрачены. Об этом говорится в официальном сообщении Следственного комитета России (СКР).

В 2011 году Султанов и Атауллаханов купили у подконтрольной главе Переславского района Денису Кошурникову компании «Протэкт» земельный участок, расположенный на территории национального парка «Плещеево озеро», с целью имитации выполнения работ. Кошурников тогда дал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России. «В результате строительства, которое велось на основании незаконного разрешения, был причинен невосполнимый вред объектам растительного мира в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро», — говорится в сообщении СКР.

В пятницу, 13 октября, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову предъявлено обвинение в окончательной редакции по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий) и завершены следственные действия. Участники уголовного судопроизводства приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, добавила Петренко.

«В ближайшее время будет также предъявлено обвинение в окончательной редакции еще двум фигурантам этого уголовного дела: учредителю и генеральному директору ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову по ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и Евгению Султанову по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится на сайте СКР.

В изначальной версии новости содержалась некорректная информация о задержании Рустама Атауллаханова. Рустам Атауллаханов все время следствия находился под арестом.

Уголовные дела «Роснано»

— В 2013 году в ходе проверки Счетная палата нашла в «Роснано» нарушения, на основе которых было возбуждено четыре уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и других преступлениях. Бывшего главу госкорпорации Леонида Меламеда, ее финансового директора Святослава Понурова и заместителя Меламеда Андрея Малышева обвинили в хищении средств в особо крупном размере. Малышев покинул Россию, а Меламед и Понуров находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.

— В конце 2013 года «Роснано» потеряло более 738 млн руб. после отзыва ЦБ лицензии у Смоленского банка. В июне 2017 года в Москве задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Его подозревают в том, что он в период с 2011 по 2013 год финансировал деятельность ООО КБ «Смоленский банк», размещая в нем денежные средства под видом расчетно-кассового обслуживания. Горьков арестован до 9 ноября 2017 года и находится в СИЗО. Расследование продолжается.

Авторы: Андрей Филатов, Дмитрий Серков.
Теги: МВД , вакцина , «Роснано» , Ярославская область , «НТфарма»
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