Трудности не перевелись

Суд подтвердил штраф 30 млн руб. пострадавшему от санкций США россиянину

Россиянин, которого ФНС оштрафовала на 30 млн руб. из-за санкций США, не смог оспорить ее решение. Доводы налоговой были обоснованными, решил суд

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Измайловский районный суд Москвы поддержал Федеральную налоговую службу (ФНС) в споре с российским гражданином, у которого из-за санкций США был заблокирован законный долларовый перевод на $600 тыс. Инспекция ФНС № 19 по Москве оштрафовала его на 30 млн руб. из-за того, что деньги после разблокировки были возвращены сначала на иностранный счет владельца, а не прямиком на российский.

Судья Антон Андрюхин решил, что доводы налоговой в пользу валютного правонарушения были обоснованными, и постановил оставить жалобу пострадавшего россиянина без удовлетворения, а решение ИФНС — без изменений, передает корреспондент РБК.

Сам заявитель Николай Кузнецов, проживающий в Лондоне, на суд не явился, в заседании участвовал его отец, которому предназначался денежный перевод на $616 тыс. (35,5 млн руб. по текущему курсу) из российского Транскапиталбанка в российский Мособлбанк, сделанный в 2014 году. Платеж был заблокирован американским филиалом Standard Chartered из-за того, что Мособлбанк находился под санкциями США.

У Кузнецова есть десять дней на обжалование решения Измайловского суда. Штраф с него еще не взыскан, пояснили представители налоговой инспекции после заседания.

После обращений Кузнецова в Минфин США и письма президенту США Бараку Обаме (письмо, впрочем, осталось без ответа) Standard Chartered разблокировал деньги. Причиной претензий ФНС стало то, что деньги были возвращены на счет Кузнецова в британском Barclays, минуя уполномоченные российские банки, а затем уже переведены на счет его отца в Сбербанке. Как объясняла на заседании защита Кузнецова, никакой возможности вернуть деньги сразу на российский счет не было: Standard Chartered отказывался работать с российскими банками из-за санкций и репутационных рисков и, в частности, отказал Кузнецову в возврате денег на счет в Транскапиталбанке, Мособлбанке или Сбербанке.

Как сообщил на суде представитель ФНС, о возможном нарушении Кузнецовым валютного законодательства налоговиков уведомил Транскапиталбанк, с которым заявитель судился в 2014–2015 годах (Таганский суд тогда присудил Кузнецову компенсацию за неисполненный перевод, но апелляция ее отменила). Банк предупредил о возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Но деньги были легально заработаны в России, с них были уплачены все налоги, у налоговиков не было никаких претензий, возразили адвокаты Кузнецова, казначейство США и Barclays проверяли их происхождение, прежде чем освободить платеж.

С точки зрения ФНС, заявитель совершил незаконную валютную операцию 16 июня 2016 года, когда разблокированные деньги были зачислены на его счет в банке Barclays в Лондоне. По мнению налоговиков, у Кузнецова была реальная возможность зачислить средства в российскую юрисдикцию и тем самым избежать правонарушения. Защита Кузнецова возражала: валютной операции в определении российского закона о валютном регулировании и контроле вообще не было — речь шла о возврате средств, что подтверждается официальной информацией Barclays и международной системы финансовой корреспонденции SWIFT о назначении платежа. Изначально это был внутрироссийский перевод, который только в силу форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от клиента, привел к выходу денег за рубеж, подчеркнул отец заявителя Вячеслав Кузнецов, который назвал действия налоговой инспекции «чиновничьим беспределом», действиями «по понятиям» и злоупотреблением полномочиями, создавшим «опасный прецедент».

«Во всей цепочке финансовых организаций, по которым прошли деньги, единственным юридически значимым действием, совершенным моим сыном, было поручение Транскапиталбанку перечислить деньги в Мособлбанк. За границу они попали вопреки его воле. <...> [После блокировки] у него была единственная возможность возврата собственных средств — просить. И он просил нью-йоркский банк, казначейство США, президента Обаму возвратить ему деньги через Транскапиталбанк, через Мособлбанк, через Сбербанк. Но везде получал отказы», — сказал на заседании Кузнецов-старший.

Штраф составил 75% от суммы перевода, или 30,972 млн руб., и представитель налоговой заметил на слушании, что заявитель оштрафован по минимальной планке (по закону могло быть и 100%).

Отдельный спор между налоговой и стороной заявителя возник по поводу валютного резидентства Кузнецова: налоговая исходила из презумпции, что, будучи гражданином России, он является ее валютным резидентом; адвокаты заявителя доказывали, что он не является резидентом с 2014 года, поскольку постоянно проживает в Лондоне с этого времени и работает там. Валютный нерезидент не может быть привлечен к ответственности, которую вменяет Кузнецову налоговая, то есть имела место процессуальная «ошибка», считает его адвокат Роман Баханец из АБ «Михайлов и партнеры». Налоговиков не убедил имеющийся у Кузнецова вид на жительство в Великобритании, и они трактовали спорную операцию как зачисление средств на счет российского валютного резидента в иностранном банке (Barclays), минуя счет в российском банке, что запрещено.