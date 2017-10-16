Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,43 EUR Нал. 68,33 67,67 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5693,75 +17,97 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Трудности не перевелись
Лента новостей
В скорой помощи заявили о напряженном графике в день смерти Марьянова 02:04, Общество Иракская армия начала наступление на позиции курдов в Киркуке 01:18, Политика СМИ назвали причину смерти Марьянова 00:58, Общество В Лобне проверят станцию скорой помощи после смерти Марьянова 00:21, Общество После выстрела в сторону зрителей учений Ка-52 случайно ударил по складу 00:00, Политика Организатор баттла Oxxxymiron’a опроверг заявление ТВ-3 о правах на показ 15 окт, 23:51, Общество Израиль заявил об обстреле с территории Египта 15 окт, 23:35, Политика Памяти Дмитрия Марьянова. Фоторепортаж 15 окт, 23:26, Фотогалерея  В Краснодарском крае в жилом доме произошел взрыв газа 15 окт, 23:05, Общество Вратарь тульского «Арсенала» раскритиковал поле на «Зенит Арене» 15 окт, 22:37, Спорт Молодой человек сделал предложение со сцены фестиваля студентов в Сочи 15 окт, 22:13, Общество Умер актер Дмитрий Марьянов 15 окт, 22:06, Общество Путин призвал мир перестать тратить ресурсы на «ненужное» соперничество 15 окт, 21:56, Политика Bloomberg назвал компанию Ротенберга подрядчиком проекта моста на Сахалин 15 окт, 21:47, Бизнес В Москве эвакуировали три гостиницы и три ТЦ 15 окт, 21:43, Общество Саакашвили сообщил о возможных попытках властей Украины устранить его 15 окт, 21:34, Политика Лидером парламентских выборов в Австрии стала партия главы МИДа страны 15 окт, 21:06, Политика «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России за сезон 15 окт, 21:01, Спорт Гонка премьеров: какую роль Казахстан сыграл в выборах лидера Киргизии 15 окт, 20:46, Политика Ирак назвал «объявлением войны» привлечение бойцов РПК в регион Киркук 15 окт, 20:32, Общество ЦИК Киргизии подвел предварительные итоги президентских выборов 15 окт, 20:23, Политика Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых 15 окт, 20:07, Общество Тиллерсон не исключил подписания второго ядерного соглашения по Ирану 15 окт, 19:44, Политика Госдеп рассказал о поставленных Трампом сроках переговоров с КНДР 15 окт, 19:07, Политика Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Арсенал». Онлайн 15 окт, 19:00, Спорт МИД Ирака подтвердил закрытие Ираном границы с Курдистаном 15 окт, 18:54, Политика В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины пенсионера 15 окт, 18:36, Общество Путин прибыл на фестиваль молодежи и студентов в Сочи 15 окт, 18:22, Общество
Трудности не перевелись
Газета № 175 (2672) (1610) 13 окт, 15:00
0
Трудности не перевелись
Суд подтвердил штраф 30 млн руб. пострадавшему от санкций США россиянину
Россиянин, которого ФНС оштрафовала на 30 млн руб. из-за санкций США, не смог оспорить ее решение. Доводы налоговой были обоснованными, решил суд
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Измайловский районный суд Москвы поддержал Федеральную налоговую службу (ФНС) в споре с российским гражданином, у которого из-за санкций США был заблокирован законный долларовый перевод на $600 тыс. Инспекция ФНС № 19 по Москве оштрафовала его на 30 млн руб. из-за того, что деньги после разблокировки были возвращены сначала на иностранный счет владельца, а не прямиком на российский.

Судья Антон Андрюхин решил, что доводы налоговой в пользу валютного правонарушения были обоснованными, и постановил оставить жалобу пострадавшего россиянина без удовлетворения, а решение ИФНС — без изменений, передает корреспондент РБК.

Сам заявитель Николай Кузнецов, проживающий в Лондоне, на суд не явился, в заседании участвовал его отец, которому предназначался денежный перевод на $616 тыс. (35,5 млн руб. по текущему курсу) из российского Транскапиталбанка в российский Мособлбанк, сделанный в 2014 году. Платеж был заблокирован американским филиалом Standard Chartered из-за того, что Мособлбанк находился под санкциями США.

У Кузнецова есть десять дней на обжалование решения Измайловского суда. Штраф с него еще не взыскан, пояснили представители налоговой инспекции после заседания.

После обращений Кузнецова в Минфин США и письма президенту США Бараку Обаме (письмо, впрочем, осталось без ответа) Standard Chartered разблокировал деньги. Причиной претензий ФНС стало то, что деньги были возвращены на счет Кузнецова в британском Barclays, минуя уполномоченные российские банки, а затем уже переведены на счет его отца в Сбербанке. Как объясняла на заседании защита Кузнецова, никакой возможности вернуть деньги сразу на российский счет не было: Standard Chartered отказывался работать с российскими банками из-за санкций и репутационных рисков и, в частности, отказал Кузнецову в возврате денег на счет в Транскапиталбанке, Мособлбанке или Сбербанке.

Как сообщил на суде представитель ФНС, о возможном нарушении Кузнецовым валютного законодательства налоговиков уведомил Транскапиталбанк, с которым заявитель судился в 2014–2015 годах (Таганский суд тогда присудил Кузнецову компенсацию за неисполненный перевод, но апелляция ее отменила). Банк предупредил о возможной легализации доходов, полученных преступным путем. Но деньги были легально заработаны в России, с них были уплачены все налоги, у налоговиков не было никаких претензий, возразили адвокаты Кузнецова, казначейство США и Barclays проверяли их происхождение, прежде чем освободить платеж.

С точки зрения ФНС, заявитель совершил незаконную валютную операцию 16 июня 2016 года, когда разблокированные деньги были зачислены на его счет в банке Barclays в Лондоне. По мнению налоговиков, у Кузнецова была реальная возможность зачислить средства в российскую юрисдикцию и тем самым избежать правонарушения. Защита Кузнецова возражала: валютной операции в определении российского закона о валютном регулировании и контроле вообще не было — речь шла о возврате средств, что подтверждается официальной информацией Barclays и международной системы финансовой корреспонденции SWIFT о назначении платежа. Изначально это был внутрироссийский перевод, который только в силу форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от клиента, привел к выходу денег за рубеж, подчеркнул отец заявителя Вячеслав Кузнецов, который назвал действия налоговой инспекции «чиновничьим беспределом», действиями «по понятиям» и злоупотреблением полномочиями, создавшим «опасный прецедент».

«Во всей цепочке финансовых организаций, по которым прошли деньги, единственным юридически значимым действием, совершенным моим сыном, было поручение Транскапиталбанку перечислить деньги в Мособлбанк. За границу они попали вопреки его воле. <...> [После блокировки] у него была единственная возможность возврата собственных средств — просить. И он просил нью-йоркский банк, казначейство США, президента Обаму возвратить ему деньги через Транскапиталбанк, через Мособлбанк, через Сбербанк. Но везде получал отказы», — сказал на заседании Кузнецов-старший.

Штраф составил 75% от суммы перевода, или 30,972 млн руб., и представитель налоговой заметил на слушании, что заявитель оштрафован по минимальной планке (по закону могло быть и 100%).

Отдельный спор между налоговой и стороной заявителя возник по поводу валютного резидентства Кузнецова: налоговая исходила из презумпции, что, будучи гражданином России, он является ее валютным резидентом; адвокаты заявителя доказывали, что он не является резидентом с 2014 года, поскольку постоянно проживает в Лондоне с этого времени и работает там. Валютный нерезидент не может быть привлечен к ответственности, которую вменяет Кузнецову налоговая, то есть имела место процессуальная «ошибка», считает его адвокат Роман Баханец из АБ «Михайлов и партнеры». Налоговиков не убедил имеющийся у Кузнецова вид на жительство в Великобритании, и они трактовали спорную операцию как зачисление средств на счет российского валютного резидента в иностранном банке (Barclays), минуя счет в российском банке, что запрещено.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: США , ФНС , санкции США
Материалы по теме
Россиянина оштрафовали на 30 млн руб. из-за двойных санкций США и ФНС Экономика
В сенате США обеспокоились задержкой введения новых санкций против России Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав