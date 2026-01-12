Тренер «Атлетико» извинился за насмешки над Винисиусом в матче Суперкубка
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции принес извинения форварду «Реала» Винисиусу Жуниору и президенту клуба Флорентино Пересу после стычки с бразильцем в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает издание The Athletic.
«Я признаю, что это было совершенно неприемлемо», — заявил Симеоне.
Симеоне, обращаясь к Винисиусу, сказал: «Они от тебя избавятся, не забывай, что я сказал». Также, когда бразильца заменили под свист части трибун, Симеоне, улыбаясь, жестом указал игроку на ухо. Это привело к стычке между тренером «Атлетико» и игроком, в которую пришлось вмешаться тренеру «Реала» Хаби Алонсо.
После матча Симеоне сослался на «плохую память», когда его спросили о его словах Винисиусу.
«Реал» уступил в финале Суперкубка «Барселоне» со счетом 2:3.
