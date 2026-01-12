Симеоне извинился перед Винисиусом после стычки в полуфинале Суперкубка

Тренер «Атлетико» извинился за насмешки над Винисиусом в матче Суперкубка

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал неприемлемым свое поведение в полуфинале Суперкубка с «Реалом». Как пишет The Athletic, он кричал Винисиусу, что клуб от него избавится, и устроил стычку с бразильцем

Диего Симеоне (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции принес извинения форварду «Реала» Винисиусу Жуниору и президенту клуба Флорентино Пересу после стычки с бразильцем в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает издание The Athletic.

«Я признаю, что это было совершенно неприемлемо», — заявил Симеоне.

Симеоне, обращаясь к Винисиусу, сказал: «Они от тебя избавятся, не забывай, что я сказал». Также, когда бразильца заменили под свист части трибун, Симеоне, улыбаясь, жестом указал игроку на ухо. Это привело к стычке между тренером «Атлетико» и игроком, в которую пришлось вмешаться тренеру «Реала» Хаби Алонсо.

После матча Симеоне сослался на «плохую память», когда его спросили о его словах Винисиусу.

«Реал» уступил в финале Суперкубка «Барселоне» со счетом 2:3.