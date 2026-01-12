 Перейти к основному контенту
0

Шейнбаум исключила вторжение США в Мексику после разговора с Трампом

Шейнбаум созвонилась с Трампом и объявила, что вторжения в Мексику не будет. По ее словам разговор с американским президентом выдался приятным, и они договорились продолжать сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум (Фото: Raquel Cunha / Reuters)

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что вторжение США в Мексику исключено.

На пресс-конференции, которая транслируется на странице Шейнбаум в соцсети X, один из журналистов спросил ее, исключен ли теперь вопрос об американском вторжении в Мексику. «Да», — ответила мексиканский президент.

Постом ниже глава Мексики проинформировала, что провела «очень приятный разговор» с президентом Трампом. По ее словам, они обсудили вопросы безопасности, борьбы с наркотрафиком, а также сотрудничество и кооперацию в рамках взаимного уважения.

Кроме того, Шейнбаум во время телефонного разговора рассказала Трампу о результатах, достигнутых благодаря совместным усилиям в области безопасности, таких как 50-процентное сокращение контрабанды фентанила из Мексики в Соединенные Штаты, передает портал Excelsior. Лидеры договорились продолжать сотрудничество, уважая при этом национальный суверенитет друг друга, говорится в публикации.

9 января Трамп назвал Мексику следующей за Венесуэлой целью борьбы с наркотрафиком. Шейнбаум в ответ призвала к более тесной координации с США в вопросах безопасности после угроз Трампа атаковать мексиканские наркокартели на суше.

Президент Мексики захотела наладить отношения с США после угроз Трампа
Политика
Клаудия Шейнбаум и Дональд Трамп

В ноябре президент США заявлял, что «недоволен» Мексикой, и не исключил, что мог бы нанести удары по территории страны. «Мы должны сделать все что угодно, чтобы остановить поток наркотиков», — сказал Трамп.

Тогда же NBC сообщал, что администрация Трампа планирует наземные операции на территории Мексики. По словам источников телеканала, в рамках нее американские войска с помощью беспилотников собираются атаковать нарколаборатории, а также членов и главарей наркокартелей. На фоне этого МИД Мексики вызвал посла США Рональда Джонсона. Позже в ведомстве пояснили, что встреча прошла «в атмосфере дружелюбия».

После прихода к власти на второй президентский срок Трамп предпринял активные действия против наркотрафика. Одним из главных каналов морского трафика наркотиков Вашингтон называл Венесуэлу. 3 января 2026 года глава этой страны Николас Мадуро в результате военной операции был захвачен и вывезен в США для дальнейшего судебного процесса. После этого Трамп не исключил аналогичного сценария и для Колумбии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Доброва
Дональд Трамп
