В ЕС предрекли конец НАТО в случае военного захвата Трампом Гренландии

Фото: Lasse Jesper Pedersen / Shutterstock

Если США захватят Гренландию, это будет концом НАТО, заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Reuters.

«Я согласен с премьер-министром Дании [Метте Фредериксен], что это станет концом НАТО, но и среди населения это также вызовет крайне негативную реакцию», — сказал комиссар на конференции по безопасности в Швеции.

Он отметил, что это окажет «очень глубокое негативное влияние на общественное мнение и наши трансатлантические отношения».

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

Премьер-министр Дании накануне заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США.

Материал дополняется