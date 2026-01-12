 Перейти к основному контенту
0

В ЕС предрекли конец НАТО в случае военного захвата Трампом Гренландии

Кубилюс: захват Гренландии США станет концом для НАТО
Фото: Lasse Jesper Pedersen / Shutterstock
Фото: Lasse Jesper Pedersen / Shutterstock

Если США захватят Гренландию, это будет концом НАТО, заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Reuters.

«Я согласен с премьер-министром Дании [Метте Фредериксен], что это станет концом НАТО, но и среди населения это также вызовет крайне негативную реакцию», — сказал комиссар на конференции по безопасности в Швеции.

Он отметил, что это окажет «очень глубокое негативное влияние на общественное мнение и наши трансатлантические отношения».

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

В ФРГ назвали вступление Гренландии в ЕС способом отразить атаку Трампа
Политика
Нуук, Гренландия

Премьер-министр Дании накануне заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. 

Материал дополняется

