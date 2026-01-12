 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Норвегия выделит €340 млн на срочную поддержку энергетики Украины

Военная операция на Украине
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Норвегия объявила о выделении Киеву €340 млн (около $397 млн) экстренной помощи для поддержки энергетического сектора Украины и работы ее правительства в обеспечении критически важных служб.

Помощь предоставляется в рамках более широкой программы поддержки Украины в 2026 году.

В 2025 году норвежский парламент утвердил пакет помощи Украине на 85 млрд крон (около $8,45 млрд). 70 млрд из этой суммы, как отмечает агентство, предназначены для военной поддержки и 15 млрд — на гражданские и гуманитарные нужды.

Гражданский пакет включает 4,8 млрд крон на энергетическую безопасность и снабжение, 4 млрд — на бюджетную поддержку и восстановление, 3,5 млрд — на гуманитарную помощь, а также средства на развитие бизнеса, гражданского общества и реформы управления.

Россия осуждает любую помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Полина Дуганова
Норвегия Украина финансовая помощь
