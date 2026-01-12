 Перейти к основному контенту
Общество
0

ФССП подтвердила начало исполнительного производства по выселению Долиной

Фото: Мария Семенова / ТАСС
Фото: Мария Семенова / ТАСС

В столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбуждено исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — говорится в сообщении.

Приставы возбудили производство о выселении Долиной. Как развивалось дело
Экономика
Лариса Долина

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что производство инициировано по заявлению адвоката покупательницы квартиры Полины Лурье. По словам Пуховой, Долина была готова освободить жилье добровольно с 5 января, но Лурье, по ее утверждению, не хочет «выходить из медийного пространства».

Приставы, как объяснила Пухова, проведут проверку и предложат артистке добровольно покинуть квартиру. В противном случае выселение будет осуществлено принудительно в присутствии понятых. Представитель Лурье Светлана Свириденко отметила, что у Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда.

5 января сторона Долиной предложила передать ключи Лурье до выезда певицы. По словам Пуховой, покупательница не смогла приехать на встречу в указанную дату. 8 января адвокат Лурье сообщила, что певица освободила квартиру.

На следующий день стороны встретились для подписания акта приема-передачи недвижимости, но не смогли оформить документы. Адвокат Долиной заявила, что Свириденко отказалась принимать квартиру из-за неправильной даты в документе — он был датирован 5 января, хотя встреча состоялась 9-го. Долина уехала за границу, а у ее представителей не оказалось полномочий на подписание документов, сообщила сторона Лурье. Певица вернется 20 января и не сможет подписать акт передачи до этого времени, поэтому новая хозяйка обратилась к судебным приставам.

Защита Долиной заявила, что «никакой необходимости» в привлечении судебных приставов для выселения певицы нет.

Ранее Мосгорсуд постановил выселить Долину, а Верховный суд признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, указав, что певица «незаконно находится в квартире».

Материалы по теме
