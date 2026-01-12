ФССП подтвердила начало исполнительного производства по выселению Долиной

Фото: Мария Семенова / ТАСС

В столичном главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возбуждено исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщила РБК пресс-служба ведомства.

«Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова сообщила, что производство инициировано по заявлению адвоката покупательницы квартиры Полины Лурье. По словам Пуховой, Долина была готова освободить жилье добровольно с 5 января, но Лурье, по ее утверждению, не хочет « выходить из медийного пространства ».

Приставы, как объяснила Пухова, проведут проверку и предложат артистке добровольно покинуть квартиру. В противном случае выселение будет осуществлено принудительно в присутствии понятых. Представитель Лурье Светлана Свириденко отметила, что у Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда.

5 января сторона Долиной предложила передать ключи Лурье до выезда певицы. По словам Пуховой, покупательница не смогла приехать на встречу в указанную дату. 8 января адвокат Лурье сообщила, что певица освободила квартиру.

На следующий день стороны встретились для подписания акта приема-передачи недвижимости, но не смогли оформить документы. Адвокат Долиной заявила, что Свириденко отказалась принимать квартиру из-за неправильной даты в документе — он был датирован 5 января, хотя встреча состоялась 9-го. Долина уехала за границу, а у ее представителей не оказалось полномочий на подписание документов, сообщила сторона Лурье. Певица вернется 20 января и не сможет подписать акт передачи до этого времени, поэтому новая хозяйка обратилась к судебным приставам.

Защита Долиной заявила, что «никакой необходимости» в привлечении судебных приставов для выселения певицы нет.

Ранее Мосгорсуд постановил выселить Долину, а Верховный суд признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье, указав, что певица «незаконно находится в квартире».