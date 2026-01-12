Эрмитаж опубликовал письма в защиту арестованного в Польше археолога

Александр Бутягин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Государственный Эрмитаж продолжит помогать своему сотруднику археологу Александру Бутягину через дипломатические каналы. Музей поддерживает контакт с МИД России, посольством в Польше и музейным сообществом, сообщает пресс-служба Эрмитажа.

В середине декабря 2025 года гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал письмо министру юстиции и генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку. В обращении он указал, что обвинения, предъявленные Бутягину, являются грубым нарушением прав человека и «примером циничного ограничения академических свобод». По его словам, арест археолога за его профессиональную деятельность угрожает работе всех специалистов, работающих на территориях, где ведется военный конфликт.

«Задержание в Польше Бутягина А.М., которого обвиняют в проведении якобы незаконных археологических работ и уничтожении объектов культурного наследия на территории Крыма, выглядит как провокационная политическая акция, не имеющая объективных правовых оснований. Запрос на экстрадицию ученого на Украину политически мотивирован, и в условиях военного противостояния решение о его экстрадиции создает реальную угрозу для жизни и здоровья Александра Бутягина», — написал Пиотровский в официальном письме.

Пиотровский также направил письмо на ту же тему руководителям Германского археологического института с призывом проявить научную солидарность в этом деле.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа и секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Керчи и памятник Калос Лимен.

В середине декабря Бутягина задержали в Польше по запросу Киева «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму». По законам Украины ему грозит до пяти лет колонии, а в Польше — до десяти лет.

В начале января прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции Бутягина. Судебное заседание назначено на 15 января.

Родные археолога сообщили, что адвокат просил перенести слушания об экстрадиции, чтобы выиграть время для подготовки защиты. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Также родственники просили изменить меру пресечения для Бутягина, чтобы его выпустили из СИЗО. Адвокат, как утверждают родственники археолога, предоставил суду поручительные письма и доказательства наличия у ученого жилья в Польше. Но суд продлил арест до 4 марта.