Пугачева признали притворщиком

АСВ одержало прецедентную победу в Высоком суде Лондона

Банкир Сергей Пугачев, скрывавший активы в новозеландских трастах, признан судом в Лондоне их бенефициаром. Прецедентное решение суда позволит АСВ взыскать с бизнесмена дорогостоящую недвижимость в Англии, Франции, Швейцарии и США

Сергей Пугачев (Фото: John Shults / Reuters)

Высокий суд Лондона вынес решение по спору АСВ, конкурсного управляющего банкротящегося Межпромбанка (МПБ), с его владельцем Сергеем Пугачевым, скрывающимся во Франции. О признании последнего бенефициаром новозеландских трастов сообщил портал The Lawyer.

«Смысл трастов был спрятать контроль над активами, сделать видимость… что они ему не принадлежали», — приводит портал слова судьи.

Позиции сторон

Таким образом, фактически трасты признаны мнимыми, реальным владельцем стоящих за ними активов — Сергей Пугачев, и АСВ как конкурсный управляющий Межпромбанка получает возможность обратить взыскание на эти активы, подтвердили РБК в Hogan Lovells — юридической компании, представляющей интересы АСВ. Это случится, если сегодняшнее решение первой инстанции по этому вопросу устоит при дальнейших разбирательствах, если таковые последуют.

Позиция АСВ изложена в пресс-релизе агентства. «Суд установил, что дискреционные трасты Пугачева (у которых нет конкретного бенефициара, считается, что такие структуры максимально защищают скрытые за ними активы. — РБК) являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева. В решении от 11 октября 2017 года суд согласился с тем, что рассматриваемые трасты в действительности не были настоящими дискреционными трастами. Истинная сущность этих трастов заключается в том, чтобы Пугачев оставался единственным бенефициарным собственником трастовых активов. Он сохранял абсолютный контроль над активами в силу своего статуса «протектора» этих трастов, что, помимо прочего, позволяло ему сменить доверительных управляющих трастов, если бы они перестали выполнять его поручения», — говорится в документе.

В числе активов, скрытых за трастами, АСВ называет, в частности, «два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море».

Позицию Сергея Пугачева передала его пресс-служба. Она традиционно противоположная: «Юридическая фирма «Хоган Ловеллс» от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в мае 2016 года обратилась в английский суд с иском о признании, что некое имущество начиная с 2011 года было якобы передано в трасты недобросовестно. Иск был подан в английский суд, несмотря на то что трасты являются новозеландскими и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию Великобритании. Г-н Пугачев, являясь гражданином Франции, также не подпадает под юрисдикцию английского суда. Любые юридические споры по поводу новозеландских трастов могут рассматриваться исключительно в Высоком суде Новой Зеландии. Несмотря на то что главным ответчиком по делу является Сергей Пугачев, он не был уведомлен о данном судебном заседании. В судебном процессе не участвовали ни он, ни его адвокаты. АСВ в своем иске просило признать г-на Пугачева собственником имущества, переданного в трасты, а передачу имущества в трасты — притворной. Несомненно, главным пунктом иска АСВ явилась просьба о передаче имущества, принадлежащего новозеландским трастам, Агентству по страхованию вкладов. Данная просьба не была удовлетворена судом. Учитывая, что имущество большей частью передавалось в трасты третьими лицами, сама просьба о признании г-на Пугачева собственником данного имущества является абсурдной».

История вопроса

Как ранее сообщал РБК, судебные разбирательства ведутся в отношении пяти новозеландских трастов.

В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах. Информацию об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по долгам банка. — РБК) от доверенных лиц бизнесмена, а также в результате проведения обыска по приказу суда в помещениях, занимаемых Пугачевым и лицами из его окружения. Сергей Пугачев формально не является бенефициаром трастов.

Банкротство Межпромбанка — одно из крупнейших банковских банкротств в новейшей российской истории. Хотя оно началось еще в конце 2010 года, на 1 сентября 2017 года банк оставался должен нескольким сотням кредиторов более 80 млрд руб.

Что дальше

Следующий шаг для АСВ — обратить взыскание на активы из новозеландских трастов, продать их и внести вырученные средства в конкурсную массу Межпромбанка для расчетов с кредиторами.

«Решение в пользу АСВ означает, что Пугачев в итоге лишится активов, переданных в траст», — говорит руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц. «Признание гражданина Пугачева бенефициаром мнимого траста позволит признать имущество такого траста его личной собственностью и обратить взыскание по его долгам на такое имущество и таким образом удовлетворить требования кредиторов», — указывает адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.

Однако, как указывают юристы, это не быстро и не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Вывод активов в рамках судебных решений из любых трастов — очень сложная и дорогая процедура, — говорит адвокат FBK Legal Дмитрий Парамонов. — Вести такие дела могут только юристы, имеющие подобную практику в английской юрисдикции: их услуги стоят значительно дороже, чем российских коллег. Также для сбора доказательной базы привлекаются множество сторонних специалистов, которые проводят финансовую разведку, ищут свидетелей, рассылают запросы о предоставлении информации в различные ведомства».

«Не стоит забывать и о том, что принятое решение по данному вопросу не является окончательным и может быть обжаловано», — ​добавляет Владислав Кочерин.

Окончательной победой АСВ можно будет считать обращение взыскания на активы, до которого как минимум год, считает партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.

Последствия для рынка

Тем не менее текущий выигрыш АСВ — прецедент, имеющий глобальное значение: ранее бизнесмены, скрывающие активы за дискреционными трастами, не признавались их бенефициарами, указывают юристы. Это знак всему бизнесу: возможностей выводить и скрывать активы становится и будет становиться все меньше.

«Это решение может подорвать широко распространенную структуру владения имуществом через трасты. Также оно даст очень серьезный инструментарий кредиторам, «гоняющимся» за своими должниками по всему миру и, скорее всего, вынудит десятки недобросовестных должников начать договариваться о погашении долгов, в то время как до сих пор большинство из них чувствовали себя довольно комфортно», — рассуждает управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков.

Решение суда, конечно, будет прямым прецедентом в Англии, а также косвенным прецедентом в странах англосаксонской системы права (прежде всего Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и т.п.). Кроме того, оно будет признаваться и к нему будут прислушиваться во всех цивилизованных странах, отмечает он.

«Чем больше подобных решение будет принято в пользу АСВ, тем больше будет подобных попыток, и за счет этого дорогой процесс трансграничного привлечения бенефициаров обанкротившегося бизнеса к расплате по долгам их компаний перед кредиторами может стать в перспективе дешевле», — резюмирует Александр Боломатов.