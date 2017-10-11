За словом — в карман

«Яндекс» запустил голосового помощника для мобильных устройств

Холдинг «Яндекс» открыл для пользователей мобильных устройств доступ к своему голосовому помощнику «Алиса». Объем инвестиций в проект не раскрывается. Как отмечают эксперты, пока неясно, как можно монетизировать такие сервисы

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

«Яндекс» сделал доступным голосового помощника «Алиса» для всех пользователей смартфонов, говорится в поступившем в РБК сообщении российского интернет-холдинга. Голосовой сервис работает в поисковом приложении «Яндекса» на мобильных операционных системах Android и iOS.

Для персональных компьютеров на операционной системе Windows сервис продолжит работать в бета-версии, его разработка для других операционных систем пока не планируется.

«Алиса» позволяет запускать программы, находить адреса и другую информацию в интернете и решать другие повседневные задачи.

В «Яндексе» называют сервис первым в мире голосовым помощником, «который не ограничивается набором заранее заданных ответов». Он использует нейронную сеть, чтобы самостоятельно обучаться, распознавать и обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывать контекст сказанного, и способен импровизировать.

«С «Алисой» можно разговаривать так же, как с человеком. Например, у нее можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?», а не диктовать что-то вроде «кофейня, улица Космонавтов», — поясняют в компании принцип работы сервиса.

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

«Яндекс» не раскрывает объем инвестиций в проект. В компании рассчитывают, что запуск «Алисы» позволит увеличить количество установок как поискового приложения, так и других продуктов, в которые будет интегрирован голосовой помощник. Насколько увеличится аудитория «Яндекса» благодаря «Алисе», в компании не берутся прогнозировать.

На конец августа, по данным MediaScope, «Яндекс» являлся вторым по популярности после Google интернет-ресурсом в России с совокупной аудиторией 39,98 млн человек среди жителей городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте 12–64 лет.

Сейчас в России полноценно присутствует лишь один аналогичный сервис на русском языке — Siri, но сфера его использования ограничена устройствами на iOS. «Нам было важно сделать удобный и живой продукт для голосового общения с «Яндексом» и другими сервисами, которого не хватало на рынке. Мы уверены, что за голосовыми интерфейсами и диалоговыми системами будущее», — сообщил РБК руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов.

Видео: РБК

​О том, что «Яндекс» разрабатывает «Алису», известно с весны этого года. В конце сентября бета-версию программы продемонстрировали Владимиру Путину, который посетил офис «Яндекса» в связи с 20-летием компании.

В компанию к Amazon и Google

По прогнозу компании VoiceLabs, которая занимается «голосовой» аналитикой, в 2017 году продукты voice-first, к которым она относит постоянно включенные управляемые голосом интеллектуальные девайсы, должны превратиться из нишевого продукта в популярный товар.

В 2016 году всего в мире было реализовано 6,5 млн подобных устройств, по оценке VoiceLabs. К концу 2017 года этот показатель должен вырасти до 24,5 млн штук. С учетом 1,7 млн устройств, проданных в 2015 году, всего в обращении будет 33 млн voice-first устройств.

VoiceLabs напоминает, что еще в 2016 году устройства Echo и Dot с голосовым помощником Alexa от Amazon работали в 7 млн домохозяйств. В конце прошлого года Google запустила свою экосистему Google Home для устройств voice-first. «Это большой растущий рынок, — отмечается в исследовании VoiceLabs. — При этом мы опросили пользователей, уже имеющих Google Home или Amazon Echo у себя дома, только 11% из них сообщили, что готовы также купить конкурирующее устройство». В декабре 2017 года должны начаться продажи домашнего ассистента от HomePod от Apple, который будет управляться голосом.

Гарантированного способа монетизации голосовых помощников пока не существует, и это является главной проблемой, констатируют аналитики VoiceLabs. Разработчики сервисов зарабатывают в основном на продаже устройств с встроенным голосовым помощником. Например, стоимость Amazon Echo, оборудованной экраном, на старте продаж составляла $229,99, а Google Home — $129. В то же время VoiceLabs указывала, что объемы рынков приложений, позволяющих прослушивать музыку онлайн, используемых в системе «умный» дом или для телевизоров, управляемых без использования рук (hands-free), где могут применяться голосовые помощники, измеряются миллиардами долларов.

При этом VoiceLabs указывала, что голосовые помощники различных компаний могут быть заточены под разные задачи. Так, Google будет специализироваться на ответах на общие вопросы, а также помогать пользователю при поиске в интернете. Помощник от Microsoft мог бы быть востребован в играх, но для этого необходимо модифицировать Cortana для Xbox. Голосовые помощники Google и Microsoft должны быть более приспособлены для ассистирования в сервисах электронной почты, в списке контактов и календаре. В отчете VoiceLabs также отмечается, что Facebook, Snap и другие платформы для общения могут придумать новые способы подключения для устройств, управляемых голосом.

Россия без устройств voice-first

Представители российских ретейлеров рассказали, что в России в продаже нет или почти нет voice-first устройств. По словам представителя МТС Дмитрия Солодовникова, такие технологии только вводятся на рынок, для их популярности важно наличие поддерживающих их устройств у пользователей, а также привычки ими пользоваться. «В целом мы наблюдаем за разработками и будем готовы предложить такие продукты, если увидим спрос на них», — отметил Солодовников. По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, сервисы голосового управления имеют многие устройства — помимо смартфонов голос понимают телевизоры, экшен-камеры, кондиционеры. Но, как правило, речь пока идет о простых голосовых командах. Устройства с полноценным голосовым управлением на российский рынок пока не поставляются. «В «умные» колонки Lenovo и Harman интегрирован голосовой помощник Amazon, который не поддерживает русский язык, а значит, устройства имеют ограниченный спрос в России», — отметила Андреева.

По словам представителя «Связного» Сергея Тихонова, компании было бы интересно иметь в ассортименте voice-first устройства, но пока на рынке «нет по-настоящему массовых моделей, которые были бы интересны широкой аудитории». «Важно, чтобы такие устройства были доступными по цене. Тогда многие пользователи будут приобретать их не только целенаправленно, но и для «знакомства» с технологией», — сказал Тихонов. Он отметил, что голосовое управление смартфоном и планшетом востребовано у российских пользователей: покупатели «Связного» часто просят настроить голосовой помощник на своем устройстве или научить им корректно пользоваться. Представитель «Евросети» Александра Перцева сообщила, что в их сети представлены часы, смартфоны, навигаторы с функцией управления голосом, но для всех этих устройств это пока вторичная функция. «В ближайшем будущем у нас колонки, в частности, от Apple с Siri, которыми можно будет управлять с помощью голоса», — отметила она.

Один из участников рынка отметил, что, пока на российском рынке не представлены устройства от Google или Amazon, «Яндекс» мог бы выпустить собственный подобный девайс или договориться с производителями об интеграции своего решения. Представитель «Яндекса» заявил, что интернет-холдинг «рассматривает различные варианты развития своего помощника».

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