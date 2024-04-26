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ФАС выдала предупреждение Ozon

ФАС усмотрела в работе Ozon признаки нарушения антимонопольных законов
Ozon получил предупреждение ФАС за навязывание участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенные условия расторжения договоров и ограничения на размещение контактов продавцов. Маркетплейс пообещал изучить требования ведомства
Ozon OZON ₽4 176 +0,28% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ФАС увидела признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Ozon и выдала предупреждение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о навязывании участия в услуге «Баллы за скидки», неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Также ФАС усмотрела признаки необоснованного отказа маркетплейса в заключении договоров с потенциальными продавцами. Ведомство потребовало от Ozon устранить эти нарушения, а также внести изменения в оферту при условии сохранения условий для контрагентов. В случае неисполнения предписания ФАС обещала возбудить антимонопольное дело.

В Ozon назвали важным сигналом предупреждение ФАС и пообещали внимательно изучить все требования. «Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС — важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — сообщили РБК в компании.

В начале месяца ФАС выдала предупреждение о признаках антимонопольного законодательства Wildberries. В ведомстве отмечали навязывание невыгодных условий продавцам, введение штрафов за взломы их личных кабинетов, а также изменения логистических тарифов. Маркетплейс пообещал изучить требования ФАС и устранить нарушения.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Доля Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов составляет около 80%, что отражает «доминирующее положение», отметили в ФАС. По словам главы службы Максима Шаскольского, на них поступает много жалоб от потребителей и контрагентов, суть большинства из них отражена в предупреждениях ФАС.

До 28 марта действовал мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, в связи с чем устранение нарушений было добровольным. Однако срок действия соответствующего постановления правительства не продлен.

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Теги
Юлия Овчинникова, Александр Ситюков Александр Ситюков
Россия ФАС антимонопольное законодательство OZON маркетплейс
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