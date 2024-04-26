Китай исключил свою безучастность в конфликте на Украине
Позиция Пекина по ситуации на Украине последовательна, ясна и прозрачна, Китай не является стороной или виновником конфликта, но никогда не оставался в стороне, заявил министр иностранных дел Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network.
По его словам, за последние два года Китай направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса». «В настоящее время этот кризис по-прежнему находится под угрозой дальнейшего ухудшения и эскалации. Международное сообщество должно укрепить свое единство, собраться вместе для достижения мира и предпринять практические действия по охлаждению конфликта», — сказал он.
Ван И отметил, что «война заканчивается не на поле боя, а за столом переговоров», и призвал к организации международной конференции «с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений».
«Мы всегда должны придерживаться объективности и беспристрастности. Панацеи от кризиса не существует. Всем сторонам необходимо начать с самих себя и создать условия для прекращения войны и мирных переговоров путем укрепления взаимного доверия», — считает глава МИД Китая.
представил свой мирный план по Украине, который содержит 12 пунктов. В частности, документ предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение огня. Украина и Запад отнеслись к этой инициативе скептически, президент России Владимир Путин допускал принятие ее за основу мирного урегулирования конфликта.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас