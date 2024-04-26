Китай исключил свою безучастность в конфликте на Украине

Глава МИД Китая: Пекин никогда не оставался безучастным в конфликте на Украине

Пекин не является стороной или виновником конфликта на Украине, но никогда не оставался в стороне, заявил глава МИД Китая. По его словам, китайские спецпосланники прилагали дипломатические усилия для мирного урегулирования

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Позиция Пекина по ситуации на Украине последовательна, ясна и прозрачна, Китай не является стороной или виновником конфликта, но никогда не оставался в стороне, заявил министр иностранных дел Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network.

По его словам, за последние два года Китай направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса». «В настоящее время этот кризис по-прежнему находится под угрозой дальнейшего ухудшения и эскалации. Международное сообщество должно укрепить свое единство, собраться вместе для достижения мира и предпринять практические действия по охлаждению конфликта», — сказал он.

Ван И отметил, что «война заканчивается не на поле боя, а за столом переговоров», и призвал к организации международной конференции «с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений».

«Мы всегда должны придерживаться объективности и беспристрастности. Панацеи от кризиса не существует. Всем сторонам необходимо начать с самих себя и создать условия для прекращения войны и мирных переговоров путем укрепления взаимного доверия», — считает глава МИД Китая.