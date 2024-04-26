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Общество ,  
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На поиски пропавших в Охотском море мужчин подняли авиацию

МЧС: вертолет вылетел на поиски пропавших в Охотском море мужчин
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Вертолет Ми-8 вылетел в Усть-Большерецкий район Камчатки на поиски пропавших в Охотском море мужчин, сообщает пресс-служба МЧС России.

На место происшествия уже прибыла наземная группа. У них есть все необходимое оборудование: квадроциклы, плавсредства, а также беспилотники.

Накануне, 25 апреля, двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога, но обратно не вернулись. Они не выходят на связь.

На поиски пропавших туристов на Камчатке отправили вертолет
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В сентябре 2023 года спасатели нашли группу туристов из шести человек, которые пропали на Камчатке во время похода. Они отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик, а после должны были выйти на стоянку «Клешня», но перестали выходить на связь.

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Теги
Камчатка Охотское море МЧС поисковая операция
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