На поиски пропавших в Охотском море мужчин подняли авиацию

Фото: МЧС России

Вертолет Ми-8 вылетел в Усть-Большерецкий район Камчатки на поиски пропавших в Охотском море мужчин, сообщает пресс-служба МЧС России.

На место происшествия уже прибыла наземная группа. У них есть все необходимое оборудование: квадроциклы, плавсредства, а также беспилотники.

Накануне, 25 апреля, двое мужчин вышли на лодке в море в районе устья реки Митога, но обратно не вернулись. Они не выходят на связь.

В сентябре 2023 года спасатели нашли группу туристов из шести человек, которые пропали на Камчатке во время похода. Они отправились по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик, а после должны были выйти на стоянку «Клешня», но перестали выходить на связь.