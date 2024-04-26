 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Эксперты оценили вероятность антииранского альянса на Ближнем Востоке

Foreign Affairs назвал маловероятным антииранский альянс на Ближнем Востоке
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Мнение о том, что арабские государства сблизятся с Израилем после нападения Ирана, преувеличено и не отражает реалий на Ближнем Востоке, считают эксперты. Страны не хотят конфронтации с Тегераном и эскалации конфликта
Фото: Majid / Getty Images
Фото: Majid / Getty Images

Мнения некоторых аналитиков о том, что страны Ближнего Востока встанут на сторону Израиля в случае обострения его конфликта с Ираном, преувеличены, говорится в статье политологов Далии Дассы Кэй и Санам Вакил для Foreign Affairs.

В ночь на 13 апреля Иран атаковал Израиль, выпустив по его территории более 300 дронов и ракет. Свои действия Тегеран назвал ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли генералы Корпуса стражей исламской революции. Отражать нападение Израилю помогали союзники — не только США и Великобритания, но и Иордания. The Econimist писал, что «косвенную роль» в этом могли сыграть и страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, так как на их территории находятся западные системы ПВО, самолеты наблюдения и дозаправки.

18 апреля аналитики израильского Института исследований национальной безопасности написали, что участие этих государств в перехвате иранских дронов и ракет «демонстрирует потенциал создания регионального альянса против Ирана» после окончания войны в секторе Газа. Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя ответный удар Израиля по иранскому военному объекту, в свою очередь, заявил, что Тель-Авив «ведет себя как лидер региональной коалиции против Ирана». По мнению Игнатиуса, так как ответ носил ограниченный характер, Израиль «учел интересы своих союзников по этой коалиции — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании», которые оказали ему «тихую помощь» в отражении иранской атаки.

WSJ узнала о шоке в Белом доме из-за атаки Ирана на Израиль
Политика
Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Такие оценки, считают авторы Foreign Affairs, несколько преувеличены и не отражают особенностей региона. Они отмечают, что «реалии, которые препятствуют арабо-израильскому сотрудничеству, существенно не изменились» после иранской атаки. Еще до нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года и последующей войны в секторе Газа арабские государства разочаровались в Биньямине Нетаньяху, который поддерживал расширение израильских поселений на Западном берегу Иордана, пишут авторы. Напряженность еще больше обострилась по мере продолжения военных действий и обстрелов сектора Газа, арабские лидеры не рискуют в открытую поддерживать Израиль.

Как пишет Foreign Affairs, «ничто не указывает на то», что позиция арабских государств после 13 апреля изменилась. Они по-прежнему выступают за поддержание одинаково сбалансированных отношений с Израилем и Ираном, а также защиту собственной экономики и безопасности. Страны хотят предотвращения более широкого регионального конфликта, а не конфронтации с Ираном, говорится в статье.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты поделились с США разведданными о готовящемся нападении Ирана на Израиль. Центральное командование США использовало эту информацию для координации своих действий с Израилем и другими партнерами. Иордания открыла свое воздушное пространство для американских и британских военных самолетов, а также сама перехватила иранские дроны. Как отмечает Foreign Affairs в первых сообщениях СМИ подчеркивалось, что отразить нападение Тегерана удалось благодаря усилиям стран региона.

Однако позже стало ясно, что роль арабских государств была ограничена. И Саудовская Аравия, и ОАЭ отрицают, что напрямую оказывали военную помощь Израилю. В Иордании перехват иранских снарядов объясняли защитой собственной безопасности и суверенитета. Как полагают Далия Дасса Кэй и Санам Вакил, эти страны участвовали в отражении атаки Тегерана из-за желания сохранить отношения с Соединенными Штатами, а не сблизиться с Израилем.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Иран Ближний Восток Иордания ОАЭ Саудовская Аравия
Материалы по теме
Президент Ирана пригрозил Израилю, что от него ничего не останется
Политика
Какими будут последствия ночного удара Израиля по иранской авиабазе
Политика
Эрдоган словами «с этим покончено» охарактеризовал торговлю с Израилем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Общение, а не импортозамещение: что заботит топ-менеджеров в IT-сфере Pro, 11:30
Министры обороны России и Киргизии подписали два соглашения в Астане Политика, 11:21
Компании из РФ и Казахстана договорились о развитии энергоэффективности Отрасли, 11:20
ФСБ сообщила, что готовившим теракт в Волгограде 17 лет Общество, 11:18
ФТС обвинила страны Балтии и Финляндию в саботаже на границе Политика, 11:12
В РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» после отравления игроков Спорт, 11:12
Шойгу предупредил о катастрофических последствиях ударов по ЗАЭС Политика, 11:11
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Hürriyet сообщила о подготовке визита Эрдогана в США 9 мая Политика, 11:10
Как отрасль автоперевозок адаптировалась к новым вызовам Отрасли, 11:07
Мужчина погиб при обстреле села в Курской области Политика, 11:04
В каких случаях бизнес может обратиться в суд ЕАЭС Pro, 11:02
Совбез Белоруссии предупредил об угрозе конфликтов на границе Политика, 11:01
В США заблокировали выплату бойцу UFC Царукяну за нападение на фаната Спорт, 10:56
«Единая Россия» сообщила о серии DDoS-атак на свои ресурсы Общество, 10:54