Эксперты оценили вероятность антииранского альянса на Ближнем Востоке

Мнение о том, что арабские государства сблизятся с Израилем после нападения Ирана, преувеличено и не отражает реалий на Ближнем Востоке, считают эксперты. Страны не хотят конфронтации с Тегераном и эскалации конфликта

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Мнения некоторых аналитиков о том, что страны Ближнего Востока встанут на сторону Израиля в случае обострения его конфликта с Ираном, преувеличены, говорится в статье политологов Далии Дассы Кэй и Санам Вакил для Foreign Affairs.

В ночь на 13 апреля Иран атаковал Израиль, выпустив по его территории более 300 дронов и ракет. Свои действия Тегеран назвал ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли генералы Корпуса стражей исламской революции. Отражать нападение Израилю помогали союзники — не только США и Великобритания, но и Иордания. The Econimist писал, что «косвенную роль» в этом могли сыграть и страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, так как на их территории находятся западные системы ПВО, самолеты наблюдения и дозаправки.

18 апреля аналитики израильского Института исследований национальной безопасности написали, что участие этих государств в перехвате иранских дронов и ракет «демонстрирует потенциал создания регионального альянса против Ирана» после окончания войны в секторе Газа. Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя ответный удар Израиля по иранскому военному объекту, в свою очередь, заявил, что Тель-Авив «ведет себя как лидер региональной коалиции против Ирана». По мнению Игнатиуса, так как ответ носил ограниченный характер, Израиль «учел интересы своих союзников по этой коалиции — Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании», которые оказали ему «тихую помощь» в отражении иранской атаки.

Такие оценки, считают авторы Foreign Affairs, несколько преувеличены и не отражают особенностей региона. Они отмечают, что «реалии, которые препятствуют арабо-израильскому сотрудничеству, существенно не изменились» после иранской атаки. Еще до нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года и последующей войны в секторе Газа арабские государства разочаровались в Биньямине Нетаньяху, который поддерживал расширение израильских поселений на Западном берегу Иордана, пишут авторы. Напряженность еще больше обострилась по мере продолжения военных действий и обстрелов сектора Газа, арабские лидеры не рискуют в открытую поддерживать Израиль.

Как пишет Foreign Affairs, «ничто не указывает на то», что позиция арабских государств после 13 апреля изменилась. Они по-прежнему выступают за поддержание одинаково сбалансированных отношений с Израилем и Ираном, а также защиту собственной экономики и безопасности. Страны хотят предотвращения более широкого регионального конфликта, а не конфронтации с Ираном, говорится в статье.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты поделились с США разведданными о готовящемся нападении Ирана на Израиль. Центральное командование США использовало эту информацию для координации своих действий с Израилем и другими партнерами. Иордания открыла свое воздушное пространство для американских и британских военных самолетов, а также сама перехватила иранские дроны. Как отмечает Foreign Affairs в первых сообщениях СМИ подчеркивалось, что отразить нападение Тегерана удалось благодаря усилиям стран региона.

Однако позже стало ясно, что роль арабских государств была ограничена. И Саудовская Аравия, и ОАЭ отрицают, что напрямую оказывали военную помощь Израилю. В Иордании перехват иранских снарядов объясняли защитой собственной безопасности и суверенитета. Как полагают Далия Дасса Кэй и Санам Вакил, эти страны участвовали в отражении атаки Тегерана из-за желания сохранить отношения с Соединенными Штатами, а не сблизиться с Израилем.