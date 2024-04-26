МТС Банк привлек на бирже ₽11,5 млрд

МТС Банк разместил акции на бирже по максимальной заявленной цене. 43,5% от привлеченных 11,5 млрд руб. предоставили розничные инвесторы

Фото: Андрей Любимов / РБК

МТС Банк провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек 11,5 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона по цене 2500 руб. за акцию. Торги бумагами начнутся в пятницу, 26 марта, около 15:00 по московскому времени под тикером MBNK.

С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация МТС Банка на момент начала торгов составит 86,6 млрд руб. Согласно отчетности по МСФО, на конец 2023 года капитал банка составлял 76,3 млрд руб. (.pdf)

В апреле, до начала размещения МТС Банк оценивался в 1,5 капитала, или 115 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Подготовка к IPO МТС Банка началась в январе, говорили источники РБК. Эксперты тогда допускали, что в результате размещения актив будет оценен в 1,1–1,4 капитала, то есть от 83,9 до 97 млрд руб.

В результате IPO МТС-Банк привлек столько же, сколько Совкомбанк, который вышел на биржу в декабре 2023 года. Это было первое банковское IPO за восеьмь лет.

Книга заявок на приобретение акций была открыта всего неделю, с 19 апреля. Как отмечается в сообщении МТС Банка, спрос инвесторов на бумагу примерно в 15 раз превысил объем предложения — на покупку было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов примерно на 168 млрд руб. 56,5% размещенного объема акций (на 6,5 млрд руб.) выкупили институциональные инвесторы, оставшиеся 43,5% — розничные. Каждая заявка частных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку, уточнили в банке.

Размещение проходило в формате cash-in, то есть через допэмиссию — единственный акционер МТС Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, но его доля размылась. П итогам IPO доля акций МТС Банка в свободном обращении (free-float) составит около 13,3%.

В течение 180 дней с даты начала торгов ключевой акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства не продавать принадлежащие им бумаги.

Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса, сообщили в МТС Банке. Предправления кредитной организации Илья Филатов в марте в разговоре с РБК упоминал, что публичный статус позволит МТС Банку «активно смотреть на рынок M&A».

«Банк может легко привлечь капитал на долговом рынке, в том числе через вечные бонды, не прибегая к IPO. Но и банку, и акционерам IPO интересно и с точки зрения качества управления — развития менеджмента и команды», — также отмечал он.

Филатов говорил, что дивидендная политика МТС Банка может быть в дальнейшем привязана к его рентабельности: «Мы хотим не только расти, но и обеспечивать интересную для акционеров дивидендную доходность. В дивидендной политике рассматриваем привязку к ROE (рентабельность капитала. — РБК) и соблюдению банковских нормативов. Если ты платишь дивиденды не из прибыли, а из капитала, то это странно». ROE банка в последние семь лет составляет около 20%, уточнял он.

По данным Banki.ru, МТС Банк занимает 24-е место среди российских банков по активам (500,4 млрд руб.) и 26-е место по капиталу (70,2 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов.

В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС Банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. В 2023 году кредитная организация тоже попала под санкции. Чистая прибыль МТС Банка за 2023 год составила 12,5 млрд руб. — в 3,8 раза больше, чем годом ранее, следует из его отчетности по МСФО.