ТАСС узнал, что в деле экс-замминистра Иванова появятся новые фигуранты

Тимур Иванов (в центре) (Фото: Министерство обороны России / Reuters)

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, следствие проверит причастность Иванова к другим возможным преступлениям. В уголовном деле могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты.

Сейчас по делу проходят три человека. Тимура Иванова и Сергея Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Третьим фигурантом стал Александр Фомин, которому вменяют ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в особо крупном размере. Все трое отправлены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам адвоката Иванова, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Защита заявила, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Иванов вину не признает. Защита бывшего замминистра 26 апреля обжаловала его арест.