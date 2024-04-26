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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС узнал, что в деле экс-замминистра Иванова появятся новые фигуранты

ТАСС: в деле замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые фигуранты
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Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов (в центре)
Тимур Иванов (в центре) (Фото: Министерство обороны России / Reuters)

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки, могут появиться новые фигуранты, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, следствие проверит причастность Иванова к другим возможным преступлениям. В уголовном деле могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты.

Сейчас по делу проходят три человека. Тимура Иванова и Сергея Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Третьим фигурантом стал Александр Фомин, которому вменяют ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в особо крупном размере. Все трое отправлены под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам адвоката Иванова, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Защита заявила, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Иванов вину не признает. Защита бывшего замминистра 26 апреля обжаловала его арест.

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Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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