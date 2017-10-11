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Telegram разошлют по областям
Газета № 172 (2669) (1110) 10 окт, 13:37
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Telegram разошлют по областям
К выборам 2018 года в мессенджере могут стартовать 100 политических каналов
В российских регионах запустят сеть из около 100 анонимных политических Telegram-каналов для формирования повестки перед выборами президента. Власти проявляют все больший интерес к Telegram и контенту, который в нем распространяют
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Telegram-сеть

РБК ознакомился с концепцией проекта по продвижению Telegram-каналов в регионах, разработанной для администрации президента. Проект готовила компания-подрядчик, подлинность концепции подтвердили РБК источник, близкий к разработке проекта, и собеседник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля. Компанию-подрядчика, которая разрабатывала концепцию, собеседники РБК не назвали.

В рамках предложенной концепции около 100 анонимных каналов политической направленности должно быть до конца октября запущено в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске, рассказал собеседник, близкий к администрации президента. В каждом из этих городов планируется запустить четыре-пять Telegram-каналов. Список из еще десяти городов пока не определен, уточнил один из собеседников РБК.

В профилях и названиях новых каналов будет указана принадлежность к региону, от​​метил он. «В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, заниматься их наполнением будут от трех до пяти человек. Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера», — добавил источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля. «Финансирование ляжет на регионы, а идеологическую составляющую будут курировать в администрации президента», — сообщил источник.

«Ежемесячные расходы на средний Telegram-канал составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Хороший канал стоит от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Речь идет о средствах, которые идут на выплату авторских гонораров», — рассказал РБК источник, осведомленный о содержании представленной концепции. По словам собеседника РБК, власти сэкономят на расходах, которые требуются на администрирование и наполнение контентом Telegram-сети. «Создавать и вести Telegram-каналы будут журналисты, работающие в региональных СМИ, а также сотрудники пресс-служб. Наполнение Telegram-каналов войдет в их должностные обязанности», — уточнил собеседник РБК. Выделять дополнительную статью расходов в региональных бюджетах на работу Telegram-каналов не потребуется — она будет оплачиваться из средств местных СМИ и администраций, говорит источник.

Источники РБК говорят, что новая региональная Telegram-сеть не будет существовать долго. Предполагается, что в регионах Telegram-каналы начнут закрываться весной-летом 2018 года, уточнил источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля.

Павел Дуров, создатель приложения, не ответил на запрос РБК по поводу концепции проекта создания региональной сети анонимных Telegram-каналов.

Инструмент влияния

Информационный шум вокруг осенней ротации губернаторов показал, что Telegram стал инструментом политического влияния, рассказал РБК политолог Станислав Аранович. «Утром читаешь намеки Кремля в Telegram-канале, вечером видишь новость в топе «Яндекса», — говорит политолог, по мнению которого «власти не хватает каналов неформального обмена информацией и ее интерпретации».

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«Рамки традиционных СМИ узкие», — говорит РБК политолог Михаил Виноградов. По его словам, Telegram-каналы — полезный инструмент для описания контекста, «дальше все будет зависеть от целеполагания и мастерства исполнителей». Один из авторов популярного анонимного канала «Караульный» рассказал РБК, что канал пытались купить представители бизнеса за несколько миллионов рублей. «Канал не продавался», — отметил автор «Караульного», не уточнив, какие компании делали предложения.

Мессенджер становится все популярнее среди активной части россиян, на это повлияли и угрозы Роскомнадзора закрыть Telegram в июне этого года, констатирует член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы Никита Куликов. Требование главы Роскомнадзора Александра Жарова к Дурову о необходимости зарегистрировать мессенджер в реестре организаторов распространения информации спровоцировало рост числа подписчиков каналов, говорит Аранович. «Популярностью Telegram-каналов воспользовались в закрытой тусовке телеграмеров. Сформировалось медийное пространство, где обозначились свои лидеры», — говорит Аранович. Возможность вести канал анонимно позволяет свободно обращаться с информацией, не рискуя нести ответственность за сказанное, добавил он.

«Сталингулаг» и «Кремлевский мамковед»

Большинство опрошенных РБК региональных чиновников признались, что подписаны на основные федеральные Telegram-каналы: «Сталингулаг» (133 тыс. подписчиков), «Незыгарь» (75 тыс. подписчиков), «Кремлевский мамковед» (17 тыс. подписчиков), «Караульный» (27 тыс. подписчиков) и «Газ батюшка» (2 тыс. подписчиков).

Чиновник из администрации Самарской области сказал РБК, что подписан на региональный канал «Мордодед» (4 тыс. подписчиков). В Министерстве по делам Северного Кавказа читают региональный канал «Говорит Кавказ» (500 подписчиков), сказал РБК сотрудник ведомства. Этот же канал мониторят в департаменте социального развития правительства Ингушетии, а также в правительстве Республики Дагестан, рассказали чиновники из республиканских правительств. «Этот канал доказал свою осведомленность, — говорит чиновник из правительства Республики Дагестан. — Информация о назначении на наш регион Владимира Васильева появилась здесь раньше, чем у всех».

Сеть региональных каналов пока не развита, говорит Куликов. Есть несколько политических каналов, представляющих тот или иной регион. Telegram-канал «16 негритят» (6 тыс. подписчиков) специализируется на новостях по всем регионам. «Мордодед» следит за повесткой в Самарской области. «Говорит Кавказ» пишет про весь Северо-Кавказский федеральный округ. Канал Life18 заявляет о себе как о первом политическом канале Удмуртии. «Тусовочка» — политический канал Новосибирска. Есть еще Telegram-канал «Новости районов Санкт-Петербурга» (1 тыс. подписчиков), «Нижегородский олень» (2,5 тыс. подписчиков), «Приморский политолог» (1 тыс. подписчиков), «Устинов троллит» (Екатеринбург, 18 тыс. подписчиков), «Папаха Медиа» (Северный Кавказ, 500 подписчиков). Telegram-каналы силовых ведомств не получили распространения в регионах. Здесь читают федеральные «Мышь в овощном», «Оперслил», Go338 и Rem223.

В редакции Telegram-канала «Говорит Кавказ» рассказали РБК, что распространяли информацию о своем канале через рекомендации. «Изначально мы «приглашали» преимущественно журналистов, сотрудников пресс-служб и региональных чиновников, причастных к информационной политике, — сообщил один из администраторов канала, — потом с удивлением для себя обнаружили, что нас читают федеральные чиновники, имеющие отношение к Северному Кавказу. Также нас читают и силовики».

Из-за того что Telegram-сеть в регионах не развита, целесообразнее создать новую, чем тратить большие средства на существующую, отметил РБК источник, осведомленный о планах запуска региональной Telegram-сети.​

«Фальшь и хомячки»

Жители регионов будут доверять Telegram-каналам, которые войдут в создаваемую под эгидой Кремля сеть, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: «В отдаленных регионах проще давать информацию, которая будет восприниматься как правдивая. Чем ближе пользователь находится к центру, тем большим количеством информационного потока он обладает и тем чаще ставит под сомнение достоверность информации».

У депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который активно пользуется Telegram, другое мнение: «Если региональные каналы будут создаваться властью, то работать это не будет, потому что там будет одна фальшь и хомячки».

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Автор: Дмитрий Серков.
При участии: Вера Холмогорова.
Теги: Кремль , выборы , Telegram , Telegram-каналы
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