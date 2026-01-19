 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих

Артемий Останин
Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Стендап-комик Артемий Останин, обвиняемый в оскорблении верующих и возбуждении ненависти, не признал вину в преступлении, передает корреспондент «РИА Новости» из зала Мещанского суда Москвы.

«Нет, конечно», — ответил комик на уточняющий вопрос судьи о признании вины.

Останина обвиняют по ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих) и по п. «в» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства с угрозой насилия).

Стендап-комику Останину утвердили обвинение по двум статьям
Общество
Артемий Останин

По версии следствия, в марте 2025 года Останин в заведении на Садовой-Черногрязской улице выступил со стендапом, содержащим оскорбительные для верующих шутки.

В ходе одного из выступлений он также пошутил о человеке без ног, что следствие расценило как унижение достоинства пострадавшего во время боевых действий. Комик утверждает, что шутка касалась «попрошайки» на скейте и не имела отношения к участникам военной операции.

Останина задержали в марте при попытке пересечения российской границы и отправили под арест, который позже несколько раз продлевали. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Артемий Останин вина оскорбление чувств верующих комик уголовное дело суд
