Тарасова оценила возвращение Трусовой и Валиевой на соревнования
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила Sport24, что возвращение Александры Трусовой (Игнатовой) и Камилы Валиевой в большой спорт усилит женское одиночное катание.
«Трусова — выдающаяся девочка, как и Валиева. <...> Такие возвращения очень усилят наше женское одиночное катание. Мы будем непобедимы», — сказала Тарасова.
Она также отметила, что между возвращениями Трусовой и Валиевой не нужно искать общее, так как они будут тренироваться у разных педагогов.
«Еще лучше, что Трусова хочет вернуться в спорт под руководством Тутберидзе, — просто прекрасно. Саша же — ученица Этери Георгиевны. А вот Валиева перешла к Соколовской, поэтому они и разные», — добавила Тарасова.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) накануне опубликовала состав участников на чемпионат России по прыжкам, куда вошли обе фигуристки.
Дисквалификация Валиевой за допинг закончилась 25 декабря. 18 января спортсменка объявила, что возвращается к соревнованиям. Помимо чемпионата по прыжкам она планирует выступить на Кубке «Первого канала».
Трусова в августе родила сына. Фигуристка не выступала на соревнованиях с сезона 2022/23.
