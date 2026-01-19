 Перейти к основному контенту
Тарасова оценила возвращение Трусовой и Валиевой на соревнования

Тарасова фразой «будем непобедимы» оценила возвращение Трусовой и Валиевой
По мнению Тарасовой, между возвращениями Трусовой и Валиевой не нужно искать общее, так как они будут тренироваться у разных педагогов
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила Sport24, что возвращение Александры Трусовой (Игнатовой) и Камилы Валиевой в большой спорт усилит женское одиночное катание.

«Трусова — выдающаяся девочка, как и Валиева. <...> Такие возвращения очень усилят наше женское одиночное катание. Мы будем непобедимы», — сказала Тарасова.

Она также отметила, что между возвращениями Трусовой и Валиевой не нужно искать общее, так как они будут тренироваться у разных педагогов.

«Еще лучше, что Трусова хочет вернуться в спорт под руководством Тутберидзе, — просто прекрасно. Саша же — ученица Этери Георгиевны. А вот Валиева перешла к Соколовской, поэтому они и разные», — добавила Тарасова.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) накануне опубликовала состав участников на чемпионат России по прыжкам, куда вошли обе фигуристки.

Дисквалификация Валиевой за допинг закончилась 25 декабря. 18 января спортсменка объявила, что возвращается к соревнованиям. Помимо чемпионата по прыжкам она планирует выступить на Кубке «Первого канала».

Трусова в августе родила сына. Фигуристка не выступала на соревнованиях с сезона 2022/23.

Рената Утяева
фигурное катание Татьяна Тарасова Александра Трусова (Игнатова) Камила Валиева
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
