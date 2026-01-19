Силовики провели рейд по развлекательным заведениям в центре Сочи

Video

Полиция и бойцы отряда ОМОН «Зверобой-Юг» Росгвардии провели в Сочи масштабный рейд по развлекательным заведениям Центрального района, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального УВД.

«Цель мероприятия — усиление профилактики преступлений и нарушений закона среди молодежи», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки силовики осмотрели восемь мест массового досуга — 12 игровых заведений, дискобары, кальянные и караоке. В результате рейда были выявлены десять подростков, находившихся ночью вне дома без взрослых, их передали родителям. В одном из заведений пресекли незаконную торговлю и изъяли около 25 л алкоголя. Для установления личности в отдел полиции доставили 15 человек.

В конце октября в Москве полиция провела проверку ночного заведения в Северном Медведково на улице Широкой в рамках операции «Нелегал».

В ходе рейда выявили девять иностранцев с нарушениями правил пребывания в России, против них составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП, предусматривающие денежные штрафы и возможное выдворение за пределы страны. Всего проверили 47 гостей.

Также полиция обнаружила незаконную продажу алкоголя и спиртосодержащих напитков. Работа заведения была приостановлена для проведения проверки.