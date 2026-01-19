 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FA написал о перемене «знакомой логики» в отношениях США и Китая

В отношениях США и Китая Вашингтон повторяет ошибки 1990-х и уступает Пекину. Без стратегического пересмотра и укрепления преимуществ Трамп рискует ухудшить позицию Штатов, пишет FA
Фото: Yang Suping / XinHua / Global Look Press
Фото: Yang Suping / XinHua / Global Look Press

В отношениях Соединенных Штатов и Китая повторяется логика, заложенная еще в 1990‑е годы при 42-м президенте США Билле Клинтоне: попытки Вашингтона использовать экономические инструменты для изменения поведения Пекина заканчиваются уступками со стороны США и усилением Китая, пишет журнал Foreigh Affairs (FA).

Тогда, в 1993–1994 годах, администрация Клинтона попыталась увязать торговые преференции с правами человека, но потом признала ограниченность этой стратегии. Впоследствии США поддержали вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) и десятилетиями делали ставку на вовлечение и стабильность, указывает журнал.

Все это время Китай продолжает «накапливать принудительную силу, активно пытаясь сместить Соединенные Штаты как ведущую мировую державу», говорится в материале. Так, Пекин «последовательно использует американские инициативы», чтобы переложить ответственность за стабилизацию отношений на Вашингтон, используя для этого и примирительную риторику, и угрозы ответных действий.

Объем экспорта Китая достиг рекордной с 1997 года доли в росте ВВП
Экономика
Фото:Cheng Xin / Getty Images

«Переломный момент» в отношениях Вашингтона и Пекина произошел в апреле 2025 года, когда администрация президента США Дональда Трампа ввела масштабные «тарифы Дня освобождения», а Пекин в ответ фактически применил свое ключевое экономическое оружие — контроль над редкоземельными элементами. Такой шаг угрожал остановкой ключевых отраслей американской экономики и вынудил Вашингтон пойти на перемирие и частичный откат тарифов.

За этим последовали дальнейшие уступки со стороны США, в том числе отмена экспортного контроля на чипы Nvidia H20, отложенное повышение тарифов, тогда как Пекин сохранил контроль за экспортом редкоземельных элементов через систему лицензирования и продолжает ограничивать китайские компании в закупке американских чипов.

Авторы материала называют саммит в октябре 2025 года между Трампом и Си в Пусане «последним примером иллюзии взаимодействия», хотя председатель КНР подчеркивал улучшение китайско-американских отношений после этой встречи. Трамп назвал ее «замечательной» и отметил, что был принят ряд «выдающихся» решений. Тогда же республиканец анонсировал визит в Китай в апреле 2026 года.

Без трезвой оценки долгосрочных целей Коммунистической партии Китая и последовательной стратегии укрепления собственных экономических и технологических преимуществ Вашингтон рискует вновь пойти на тактические уступки в обмен на иллюзию стабильности. Авторы материалов подчеркивают, что ставка на стабильность любой ценой не работает в этих отношениях и лишь усугубляет уязвимость США и их союзников.

Противодействие Вашингтона Пекину требует «пересмотра глобальной торговой системы», США и их союзники «должны выйти за рамки разрозненных, проектно-проектных инициатив и принять промышленную стратегию», отмечает FA.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Китай США торговая война мировая экономика
Материалы по теме
Население Китая сократилось на 3,39 млн человек за 2025 год
Общество
Инвестиции Китая в «Один пояс, один путь» достигли рекордных $213 млрд
Экономика
Nikkei рассказал, как Россия и Китай опережают мир в «атомном Ренессансе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо» Спорт, 19:08
Грэм исключил, что проект о санкциях против России «отправится на полку» Политика, 19:07
В Госдуму внесли проект о штрафах до 2 млн руб. за нарушения при майнинге Крипто, 19:01
Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Силовики провели рейд по развлекательным заведениям в центре Сочи Общество, 18:58
В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель Общество, 18:44
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В части Запорожской области пропал свет Политика, 18:44
Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией Политика, 18:40
Франция решила созвать глав минфинов G7 для обсуждения угроз Трампа Политика, 18:39
В «Дом.РФ» спрогнозировали, как будет развиваться рынок жилья в 2026 году Недвижимость, 18:37
Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих Общество, 18:28
Axios узнал, когда OpenAI представит свой первый гаджет Технологии и медиа, 18:27
Ученые сообщили о сильнейшем солнечно-протонном шторме Life, 18:22