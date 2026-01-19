FA написал о перемене «знакомой логики» в отношениях США и Китая

В отношениях США и Китая Вашингтон повторяет ошибки 1990-х и уступает Пекину. Без стратегического пересмотра и укрепления преимуществ Трамп рискует ухудшить позицию Штатов, пишет FA

Фото: Yang Suping / XinHua / Global Look Press

В отношениях Соединенных Штатов и Китая повторяется логика, заложенная еще в 1990‑е годы при 42-м президенте США Билле Клинтоне: попытки Вашингтона использовать экономические инструменты для изменения поведения Пекина заканчиваются уступками со стороны США и усилением Китая, пишет журнал Foreigh Affairs (FA).

Тогда, в 1993–1994 годах, администрация Клинтона попыталась увязать торговые преференции с правами человека, но потом признала ограниченность этой стратегии. Впоследствии США поддержали вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) и десятилетиями делали ставку на вовлечение и стабильность, указывает журнал.

Все это время Китай продолжает «накапливать принудительную силу, активно пытаясь сместить Соединенные Штаты как ведущую мировую державу», говорится в материале. Так, Пекин «последовательно использует американские инициативы», чтобы переложить ответственность за стабилизацию отношений на Вашингтон, используя для этого и примирительную риторику, и угрозы ответных действий.

«Переломный момент» в отношениях Вашингтона и Пекина произошел в апреле 2025 года, когда администрация президента США Дональда Трампа ввела масштабные «тарифы Дня освобождения», а Пекин в ответ фактически применил свое ключевое экономическое оружие — контроль над редкоземельными элементами. Такой шаг угрожал остановкой ключевых отраслей американской экономики и вынудил Вашингтон пойти на перемирие и частичный откат тарифов.

За этим последовали дальнейшие уступки со стороны США, в том числе отмена экспортного контроля на чипы Nvidia H20, отложенное повышение тарифов, тогда как Пекин сохранил контроль за экспортом редкоземельных элементов через систему лицензирования и продолжает ограничивать китайские компании в закупке американских чипов.

Авторы материала называют саммит в октябре 2025 года между Трампом и Си в Пусане «последним примером иллюзии взаимодействия», хотя председатель КНР подчеркивал улучшение китайско-американских отношений после этой встречи. Трамп назвал ее «замечательной» и отметил, что был принят ряд «выдающихся» решений. Тогда же республиканец анонсировал визит в Китай в апреле 2026 года.

Без трезвой оценки долгосрочных целей Коммунистической партии Китая и последовательной стратегии укрепления собственных экономических и технологических преимуществ Вашингтон рискует вновь пойти на тактические уступки в обмен на иллюзию стабильности. Авторы материалов подчеркивают, что ставка на стабильность любой ценой не работает в этих отношениях и лишь усугубляет уязвимость США и их союзников.

Противодействие Вашингтона Пекину требует «пересмотра глобальной торговой системы», США и их союзники «должны выйти за рамки разрозненных, проектно-проектных инициатив и принять промышленную стратегию», отмечает FA.