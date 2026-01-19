Грэм исключил, что проект о санкциях против России «отправится на полку»

Линдси Грэм (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Законопроект о новых санкциях США против России имеет высокий шанс на принятие после поддержки президента Дональда Трампа, заявил Fox News один из авторов документа сенатор Линдси Грэм.

«Он никогда не отправится на полку, так как президент Трамп считает, что он ему нужен», — сказал Грэм.

Как отмечает Fox, прошло уже больше недели с тех пор, как Грэм объявил, что Трамп дал проекту «зеленый свет», но документ пока так и не дошел до рассмотрения в верхней палате конгресса, несмотря на большую поддержку инициативы — у нее более 80 соавторов. В документ в течение последних двух месяцев вносили поправки, его основная цель — ввести пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на мир с Украиной.

«Именно отсюда и возникла идея: заручиться поддержкой обеих партий и сделать так, чтобы Трамп использовал инструменты конгресса, чтобы положить конец [конфликту]», — сказал Грэм.

Материал дополняется