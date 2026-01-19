 Перейти к основному контенту
0

Axios узнал, когда OpenAI представит свой первый гаджет

Axios: OpenAI планирует представить первый гаджет в 2026 году
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Американская OpenAI планирует презентацию своего первого девайса во второй половине 2026 года, сообщил руководитель по глобальной политике компании Крис Лихейн, пишет Axios.

В мае 2025 года генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом работает над новым гаджетом. Тогда он не назвал конкретных сроков или функций устройства.

По словам Альтмана, оно будет работать на основе искусственного интеллекта, не будет оснащено экраном и при этом прочно войдет повседневную жизнь людей — наравне со смартфоном и ноутбуком.

По словам Лихейна, пока неизвестно, поступит ли устройство в продажу в этом году, но OpenAI «рассматривает что-то во второй половине [2026 года]».
Он добавил, что хотя это «наиболее вероятный» срок, «посмотрим, как все будет развиваться».

Складной iPhone на основе Air, ИИ в телефонах и будущее носимых гаджетов
Радио

Материал дополняется

