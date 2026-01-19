Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией
Датские власти решили не принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне разгоревшегося конфликта вокруг Гренландии. Об этом сообщил Bloomberg.
«Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе. В этом году представители правительства Дании были приглашены, и любые решения о присутствии принимаются соответствующим правительством», — говорится в заявлении представителей форума.
На форум в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января, планировали приехать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. Президент США Дональд Трамп на полях форума собирается встретиться с руководителями различных предприятий, включая гендиректоров компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга.
Форум также посетят президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерреш, американский госсекретарь Марко Рубио и другие.
Источники Financial Times рассказали, что фокус внимания европейских политиков на Давосском форуме сместился с Украины на Гренландию. В статье газеты утверждалось, что лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта, «они проснулись с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям».
17 января Трамп объявил о введении десятипроцентных тарифов в отношении товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за вопроса о контроле над Гренландией. Восемь европейских стран выступили против тарифных ограничений и призвали уважать суверенитет Дании, которой принадлежит остров.
Форум проводится в Давосе с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен также как горнолыжный курорт.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко