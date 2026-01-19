 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией

Bloomberg: Дания пропустит форум в Давосе на фоне ситуации с Гренландией
Претензии США на Гренландию
Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне обострения конфликта вокруг Гренландии. Приглашение на форум было направлено, однако Копенгаген отказался отправлять представителей
Датские власти решили не принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне разгоревшегося конфликта вокруг Гренландии. Об этом сообщил Bloomberg.

«Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе. В этом году представители правительства Дании были приглашены, и любые решения о присутствии принимаются соответствующим правительством», — говорится в заявлении представителей форума.

На форум в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января, планировали приехать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров. Президент США Дональд Трамп на полях форума собирается встретиться с руководителями различных предприятий, включая гендиректоров компаний финансового сектора, криптоиндустрии и консалтинга.

Давос-2026. Всемирный экономический форум в цифрах и фактах
Политика
Форум также посетят президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антониу Гутерреш, американский госсекретарь Марко Рубио и другие.

Источники Financial Times рассказали, что фокус внимания европейских политиков на Давосском форуме сместился с Украины на Гренландию. В статье газеты утверждалось, что лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта, «они проснулись с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям».

17 января Трамп объявил о введении десятипроцентных тарифов в отношении товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за вопроса о контроле над Гренландией. Восемь европейских стран выступили против тарифных ограничений и призвали уважать суверенитет Дании, которой принадлежит остров.

Форум проводится в Давосе с 1971 года. Город находится в Альпах на востоке Швейцарии на высоте более 1500 м и известен также как горнолыжный курорт.

