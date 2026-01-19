В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель

Следствие обвинило главврача новокузнецкого роддома в плохом руководстве учреждением, некачественной побелке и закупке не той мебели. Защита утверждает, что в обвинении не прописана связь этих факторов и смерти новорожденных

Виталий Херасков (Фото: Максим Рожко / ТАСС)

Главврача роддома № 1 Новокузнецка, где с начала года погибли девять младенцев, Виталия Хераскова обвинили в некачественной побелке помещений и необеспечении роддома необходимой мебелью, рассказал РБК его адвокат Игорь Михайлович из коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры». Защита медика считает, что следствие поторопилось с обвинением из-за общественного резонанса.

В постановлении о привлечении главврача в качестве обвиняемого сформулированы три претензии к нему, утверждает Михайлович: по версии следствия, он в целом плохо руководил вверенным ему учреждением; не обеспечил соблюдение целостности побелки на потолке, что препятствовало качественной дезинфекции; не обеспечил роддом мебелью, устойчивой к моющим средствам.

Однако в этом постановлении отсутствует версия того, каким образом перечисленные нарушения повлекли за собой смерть новорожденных, считает адвокат: «Это само по себе означает, что предъявленное Виталию Хераскову на данном этапе обвинение несостоятельно: в нем не отражен один из обязательных элементов состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК (халатность), — причинно-следственная связь между бездействием Хераскова и наступившими последствиями, тогда как именно она нередко выступает важнейшим предметом обсуждения по подобным уголовным делам».

РБК направил запрос в управление СК по Кемеровской области — Кузбассу.

Кроме того, считает Михайлович, за такой короткий срок (уголовное дело возбудили 13 января, обвинение Хераскову было предъявлено 15 января) «физически невозможно» собрать доказательства, достаточные для предъявления обвинения.

О смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке стало известно утром 13 января. После этого учреждение было закрыто на карантин. Все умершие младенцы родились раньше срока, диагнозы у них были разные. Причины гибели младенцев должна установить комиссия Минздрава.

Уголовное дело было заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). Главврачу Хераскову предъявили обвинение по статье о халатности и избрали ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Михайлович сообщил РБК, что защита будет ее обжаловать в апелляционном порядке.

Второму фигуранту — и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху — предъявили обвинения по обеим статьям. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

19 января суд приостановил на 90 дней работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ № 1. Там не было обеспечено соблюдение санитарного законодательства и безопасности здоровья человека, говорилось в сообщении объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.