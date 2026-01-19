 Перейти к основному контенту
0

Банк России опроверг рост блокировок карт из-за подозрительных операций

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России опроверг информацию о росте количества заблокированных карт из-за подозрительных операций. По данным регулятора, с 1 по 19 января 2026 года было получено 7,4 тыс. обращений граждан по этому поводу, что вдвое меньше обычного уровня.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Банка России.

Центробанк пояснил, что с 1 января 2026 года действует обновленный порядок — при выявлении признаков мошеннической операции банк не блокирует карту и перевод, а приостанавливает операцию на два дня или отказывает клиенту в переводе.

В этот период клиента уведомляют о риске мошенничества. У него есть возможность либо подтвердить перевод в течение следующего дня, либо повторить операцию. Банк обязан исполнить подтвержденное распоряжение, кроме случаев, когда реквизиты получателя уже числятся в специальной базе данных Банка России о мошеннических операциях. По информации регулятора, крупные банки ежемесячно приостанавливают около 330 тыс. переводов на реквизиты из этой базы.

ЦБ заявил о работе над запретом похожих на деньги предметов
Финансы
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Банк России также сообщил о корректировке механизмов. В частности, упрощена процедура исключения из базы данных для граждан, невольно вовлеченных в мошеннические схемы, например при продаже криптовалюты. Теперь в ответе на обращение человек получает информацию о сделке, из-за которой он попал в базу, чтобы он мог обратиться в банк-отправитель и урегулировать этот вопрос.

Регулятор подчеркнул, что база данных формируется на основе проверенной информации от банков и МВД, а вероятность необоснованного включения в нее реквизитов добросовестных граждан сведена к минимуму.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Банк России мошенничество блокировка карт мошенники Денежные переводы
