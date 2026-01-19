Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо»
Махачкалинское «Динамо» победило сербский клуб ИМТ (Нови-Београд) в товарищеском матче на сборе в Турции.
Игра завершилась со счетом 2:0, голы на счету Хуссема Мрезига (пенальти) и Ражаба Магомедова.
Также у «Динамо» на первом сборе запланирован матч с сербским «Железничаром» (Панчево).
«Динамо» в конце декабря возглавил Вадим Евсеев.
Команда после 18 туров занимает 13-е место в РПЛ. Первый матч в турнире после зимней паузы махачкалинцы проведут 28 февраля с казанским «Рубином».
ИМТ идет на 12-м месте в чемпионате Сербии после 20 туров.
