Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо»

«Динамо» на сборах в Турции обыграло сербский ИМТ со счетом 2:0

Вадим Евсеев (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» победило сербский клуб ИМТ (Нови-Београд) в товарищеском матче на сборе в Турции.

Игра завершилась со счетом 2:0, голы на счету Хуссема Мрезига (пенальти) и Ражаба Магомедова.

Также у «Динамо» на первом сборе запланирован матч с сербским «Железничаром» (Панчево).

«Динамо» в конце декабря возглавил Вадим Евсеев.

Команда после 18 туров занимает 13-е место в РПЛ. Первый матч в турнире после зимней паузы махачкалинцы проведут 28 февраля с казанским «Рубином».

ИМТ идет на 12-м месте в чемпионате Сербии после 20 туров.