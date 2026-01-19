 Перейти к основному контенту
Российских юниоров вернули на турниры по керлингу под национальным флагом

Дегтярев: юниоров вернули на турниры по керлингу под российским флагом
Дегтярев сообщил, что международная федерация приняла это решение на прошлой неделе. Керлинг стал четвертым видом спорта, снявшим ограничения с российских юниоров
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет Всемирной федерации керлинга (WCF) на прошлой неделе постановил допустить российских юниоров к международным соревнованиям под национальными флагами, сообщил в телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

WCF приняла решение после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованных в декабре.

Российские спортсмены смогут выступить под своим флагом в мае на чемпионате мира среди смешанных пар в канадском Эдмонтоне.

Ранее рекомендациям МОК по российским юниорам последовали международные федерации конного спорта (FEI), фехтования (FIE) и волейбола (FIVB). Керлинг стал третьим командным видом спорта после водного поло и волейбола, где допустили россиян.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявлял, что организация подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о допуске взрослых спортсменов.

WCF с 2022 года не допускала россиян и белорусов на свои соревнования.

Анна Сатдинова
керлинг Михаил Дегтярев
