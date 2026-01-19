Российских юниоров вернули на турниры по керлингу под национальным флагом
Совет Всемирной федерации керлинга (WCF) на прошлой неделе постановил допустить российских юниоров к международным соревнованиям под национальными флагами, сообщил в телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
WCF приняла решение после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), опубликованных в декабре.
Российские спортсмены смогут выступить под своим флагом в мае на чемпионате мира среди смешанных пар в канадском Эдмонтоне.
Ранее рекомендациям МОК по российским юниорам последовали международные федерации конного спорта (FEI), фехтования (FIE) и волейбола (FIVB). Керлинг стал третьим командным видом спорта после водного поло и волейбола, где допустили россиян.
Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявлял, что организация подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) о допуске взрослых спортсменов.
WCF с 2022 года не допускала россиян и белорусов на свои соревнования.
