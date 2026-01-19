 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Европа должна сосредоточиться на украинском конфликте, а не на попытках США получить Гренландию, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Европа должна сосредоточиться на войне с Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом должна сосредоточиться Европа — а не на Гренландии», — сказал республиканец.

На вопрос о том, применит ли он силу для захвата острова, Трамп ответил: «Без комментариев».

Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Гренландия Украина Европа
