Франция решила созвать глав минфинов G7 для обсуждения угроз Трампа

Ролан Лескюр (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Франция хочет уже в среду, 21 января, созвать встречу глав финансовых ведомств «Большой семерки», сообщает Bloomberg. Франция с 1 января 2026 года председательствует в G7.

В ходе встречи представители стран обсудят угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины за противодействие его попытке аннексировать Гренландию.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал журналистам, что ожидает «откровенный разговор».



«Встреча, разумеется, нужна, чтобы обсудить повестку G7, но также и для того, чтобы провести откровенный разговор со всеми членами G7, включая США, по поводу этой прискорбной ситуации», — сказал Лескюр.

Трамп объявил о введении десятипроцентной таможенной пошлины для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии на товары, отправляемые в Америку. С 1 июня тариф возрастет до 25%. Президент подчеркнул, что страны продолжат платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

В случае реализации угрозы Трампа ЕС рассматривает введение тарифов на импорт американских товаров на €93 млрд ($108 млрд), сообщила FT. Под пошлины попадут промышленные товары США, среди которых самолеты Boeing Co., американские автомобили и другой импорт.

Париж и Берлин, по данным собеседников издания, координируют совместный ответ. Однако большинство государств — членов ЕС призывают к диалогу с Трампом, прежде чем делать прямые угрозы, рассказали изданию дипломаты. «Нам нужно снизить градус», — сказал один из дипломатов ЕС.