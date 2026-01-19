 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Франция решила созвать глав минфинов G7 для обсуждения угроз Трампа

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Ролан Лескюр
Ролан Лескюр (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Франция хочет уже в среду, 21 января, созвать встречу глав финансовых ведомств «Большой семерки», сообщает Bloomberg. Франция с 1 января 2026 года председательствует в G7.

В ходе встречи представители стран обсудят угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины за противодействие его попытке аннексировать Гренландию.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал журналистам, что ожидает «откровенный разговор».

«Встреча, разумеется, нужна, чтобы обсудить повестку G7, но также и для того, чтобы провести откровенный разговор со всеми членами G7, включая США, по поводу этой прискорбной ситуации», — сказал Лескюр.

Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми стран из-за Гренландии
Политика
Фото:Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Трамп объявил о введении десятипроцентной таможенной пошлины для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии на товары, отправляемые в Америку. С 1 июня тариф возрастет до 25%. Президент подчеркнул, что страны продолжат платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

В случае реализации угрозы Трампа ЕС рассматривает введение тарифов на импорт американских товаров на €93 млрд ($108 млрд), сообщила FT. Под пошлины попадут промышленные товары США, среди которых самолеты Boeing Co., американские автомобили и другой импорт.

Париж и Берлин, по данным собеседников издания, координируют совместный ответ. Однако большинство государств — членов ЕС призывают к диалогу с Трампом, прежде чем делать прямые угрозы, рассказали изданию дипломаты. «Нам нужно снизить градус», — сказал один из дипломатов ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Евросоюз саммит G7 Гренландия Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Дания и Франция провели совместные тренировочные полеты над Гренландией
Политика
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии
Политика
NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо» Спорт, 19:08
Грэм исключил, что проект о санкциях против России «отправится на полку» Политика, 19:07
В Госдуму внесли проект о штрафах до 2 млн руб. за нарушения при майнинге Крипто, 19:01
Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Силовики провели рейд по развлекательным заведениям в центре Сочи Общество, 18:58
В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель Общество, 18:44
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В части Запорожской области пропал свет Политика, 18:44
Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией Политика, 18:40
Франция решила созвать глав минфинов G7 для обсуждения угроз Трампа Политика, 18:39
В «Дом.РФ» спрогнозировали, как будет развиваться рынок жилья в 2026 году Недвижимость, 18:37
Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих Общество, 18:28
Axios узнал, когда OpenAI представит свой первый гаджет Технологии и медиа, 18:27
Ученые сообщили о сильнейшем солнечно-протонном шторме Life, 18:22