 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В части Запорожской области пропал свет

Балицкий: часть Запорожской области временно осталась без электричества
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Часть Запорожской области осталась без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Пологовском муниципальном округе обесточены села Семеновка, Григоровка, Конские Раздоры, в Мелитопольском муниципальном округе — село Астраханка», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что без электричества остался также город Приморск и часть Куйбышевского муниципального округа.

Специалисты уже работают над восстановлением поставок элентроэнергии, уточнил Балицкий.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 17:49
Российских юниоров вернули на турниры по керлингу под национальным флагом Спорт, 19:22
Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо» Спорт, 19:08
«Пятерка или кол». Как звездные рейтинги акций изменят рынок и эмитентовПодписка на РБК, 19:08
Грэм исключил, что проект о санкциях против России «отправится на полку» Политика, 19:07
В Госдуму внесли проект о штрафах до 2 млн руб. за нарушения при майнинге Крипто, 19:01
Трамп предложил Европе сосредоточиться на Украине вместо Гренландии Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Силовики провели рейд по развлекательным заведениям в центре Сочи Общество, 18:58
В деле главврача кузбасского роддома появились плохая побелка и мебель Общество, 18:44
В части Запорожской области пропал свет Политика, 18:44
Датские чиновники не поедут в Давос на фоне ситуации с Гренландией Политика, 18:40
Франция решила созвать глав минфинов G7 для обсуждения угроз Трампа Политика, 18:39
В «Дом.РФ» спрогнозировали, как будет развиваться рынок жилья в 2026 году Недвижимость, 18:37
Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих Общество, 18:28