В части Запорожской области пропал свет
Часть Запорожской области осталась без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Пологовском муниципальном округе обесточены села Семеновка, Григоровка, Конские Раздоры, в Мелитопольском муниципальном округе — село Астраханка», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он добавил, что без электричества остался также город Приморск и часть Куйбышевского муниципального округа.
Специалисты уже работают над восстановлением поставок элентроэнергии, уточнил Балицкий.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко